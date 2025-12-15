Salió a la luz una infidelidad de Adrián Suar el mismo día de su casamiento con Araceli González

Sobre por qué Araceli sigue hablando del tema tantos años después, Tauro fue contundente: “Ella no termina de hablar por el hijo”. Una frase que explica por qué, pese al paso del tiempo, el fantasma de la traición vuelve a aparecer cada vez que la actriz se quiebra frente a cámara.

Adrián Suar y Araceli González

El motivo del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand

Araceli González vivió un momento de profunda emoción, este sábado, en La Noche de Mirtha (El Trece). La actriz no pudo contener las lágrimas al referirse a su relación pasada con Adrián Suar y al vínculo actual con el padre de su hijo, Tomás “Toto” Kirzner.

Todo ocurrió cuando Mirtha le preguntó cómo atravesó ese capítulo de su vida y si hoy existe algún tipo de acercamiento. Conmovida, González habló de lo difícil que fue separarse y comparó la situación con su primer matrimonio, destacando que no siempre es posible llegar a una reconciliación desde el diálogo y el agradecimiento.

Entre lágrimas, la actriz confesó que soltar fue un proceso largo y doloroso, y explicó que su mayor sufrimiento tiene que ver con ver afectado a su hijo. “Muchas veces el rol de madre es proteger”, expresó, remarcando que siempre eligió cuidar a sus hijos en silencio y lejos de la exposición mediática.

De todas maneras, Araceli dejó en claro que, respecto al padre de su hijo y en especial a Toto, siempre va a hablar bien de Suar: “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”, aseguró.