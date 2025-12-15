Salió a la luz una infidelidad de Adrián Suar el mismo día de su casamiento con Araceli González
El llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand reavivó versiones ocultas durante años. Marcela Tauro aseguró que el engaño era un “secreto a voces” y apuntó a una actriz. De quién habla.
15 dic 2025, 15:32
Salió a la luz una infidelidad de Adrián Suar el mismo día de su casamiento con Araceli González
Las lágrimas de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand no pasaron inadvertidas y reabrieron una herida del pasado que muchos creían cerrada. Detrás de ese momento de profunda emoción, volvió a tomar fuerza un viejo y explosivo rumor: una infidelidad de Adrián Suar durante su matrimonio con la actriz, incluso en el mismo día de su casamiento.
Quien terminó de echar nafta al fuego fue Marcela Tauro en el programa Infama (América TV). Sin vueltas, la periodista aseguró que la situación era conocida por todos en el ambiente artístico. “Había una invitada que sé que todos comentaban que estaba con él”, lanzó, y agregó con certeza que en ese momento: “Nos hacíamos los boludos todos”. Según Tauro, se trataba de “una actriz seria, del estilo de Araceli”, que hoy estaría casada con otro hombre.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, Tauro dejó entrever que el engaño habría sido uno de varios. “Ella ya sospechaba, lo vigilaba, le revisaba todo. Suar era bravísimo en esos años”, afirmó, describiendo un vínculo marcado por la desconfianza y los conflictos, en plena etapa de auge del productor televisivo.
En ese momento, Adrián Suar atravesaba entonces su momento dorado: joven, carismático y convertido en uno de los hombres más poderosos de la TV argentina gracias a Pol-Ka. Mientras las cámaras mostraban una boda de cuento en 1997, puertas adentro, según estas versiones, ya se respiraba tensión y dolor.
Sobre por qué Araceli sigue hablando del tema tantos años después, Tauro fue contundente: “Ella no termina de hablar por el hijo”. Una frase que explica por qué, pese al paso del tiempo, el fantasma de la traición vuelve a aparecer cada vez que la actriz se quiebra frente a cámara.
El motivo del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand
Araceli González vivió un momento de profunda emoción, este sábado, en La Noche de Mirtha (El Trece). La actriz no pudo contener las lágrimas al referirse a su relación pasada con Adrián Suar y al vínculo actual con el padre de su hijo, Tomás “Toto” Kirzner.
Todo ocurrió cuando Mirtha le preguntó cómo atravesó ese capítulo de su vida y si hoy existe algún tipo de acercamiento. Conmovida, González habló de lo difícil que fue separarse y comparó la situación con su primer matrimonio, destacando que no siempre es posible llegar a una reconciliación desde el diálogo y el agradecimiento.
Entre lágrimas, la actriz confesó que soltar fue un proceso largo y doloroso, y explicó que su mayor sufrimiento tiene que ver con ver afectado a su hijo. “Muchas veces el rol de madre es proteger”, expresó, remarcando que siempre eligió cuidar a sus hijos en silencio y lejos de la exposición mediática.
De todas maneras, Araceli dejó en claro que, respecto al padre de su hijo y en especial a Toto, siempre va a hablar bien de Suar: “Es un hombre muy talentoso, que apostó y cambió la televisión argentina. Muchas veces le digo a Toto que no tiene conciencia de lo que fue su papá”, aseguró.