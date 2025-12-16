La fuerte denuncia contra el marido de Maru Botana por acoso laboral: "La obligó a..."

Este martes, en LAM (América TV), Ángel de Brito reveló el conflicto judicial que involucra a Maru Botana y a su esposo, Bernardo Solá. "Por su marido, con las empleadas de uno de los locales", lanzó el conductor al dar inicio a la noticia.
Ángel de Brito reveló que una exempleada denunció al marido de Maru Botana, Bernardo Solá, por acoso y hostigamiento laboral.
"Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo", comenzó contando el conductor.
Luego, el periodista leyó parte de la causa: "Una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru Botana, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia n° 47".
El relato incluyó detalles de la denuncia: "El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija".
Ante esta situación, explicó De Brito, se avanzó hacia un acuerdo: "Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo". Y resumió: "Lo acusa de incomodarla".
Más adelante, agregó otro fragmento del expediente: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma".
Acto seguido, Denise Dumas intervino con una pregunta: "¿Le tiene que pagar porque le debían el sueldo o porque ella se sentía incómoda?". A lo que De Brito respondió: "La demanda acá dice que es por acoso y hostigamiento laboral".
Además, el conductor precisó los números del acuerdo: "El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares".
En septiembre, un rumor comenzó a instalarse con fuerza en las redes sociales y generó un gran impacto: se decía que Maru Botana estaba embarazada a los 56 años. Como la cocinera nunca salió a aclarar públicamente la situación, la versión se expandió rápidamente y muchos terminaron creyéndola cierta.
Casada con Bernardo Solá, Maru es madre de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio e Inés. Su numerosa familia siempre se mostró cercana y afectuosa, incluso en los momentos más difíciles. Ese lazo se volvió aún más fuerte tras atravesar una de las pérdidas más dolorosas: en 2008 falleció su hijo Francisco, de apenas seis meses, víctima de muerte súbita.
Pasados casi tres meses desde que estalló la noticia falsa, la chef relató en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez) cómo lo vivieron sus hijos. "Mis hijos se mataban de risa de la noticia falsa de que estaba embarazada", contó entre risas en la entrevista radial.
Además, aprovechó para dejar una reflexión sobre el modo en que se habla de los cuerpos y la imagen en la sociedad: "Hay mucho rollo en Argentina con el tema de la imagen y no me gusta meterme en eso, no me importa si opinan de mi cuerpo yo entreno mucho y como saludable".