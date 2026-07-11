Quién es Giuliano Fessia, el exnotero de Moria Casán que sueña trabajar con Lizy Tagliani

"Trabajar con María fue una experiencia muy linda, pero trabajar con Moria fue totalmente consagratorio. Ella me hizo crecer un montón, es muy generosa y nunca me limitó a nada. Tengo una relación muy linda con ella. Ahora con Carlos Monti también me siento bien y me encanta trabajar con gente tan grosa del medio", destacó.

En diciembre del año pasado, Giuliano Fessia fue vinculado con María Fernanda Callejón por unas imágenes publicadas por Fede Flowers donde mostraban a la panelista de Moria "sonriendo, muy cerquita de su compañero". Se dijo que Fernanda bailó "un buen rato" con Giuliano aunque ellos negaron en ese momento tener algún vínculo íntimo.

Gustavo Méndez también se encargó de disipar la especulación con una declaración contundente: "La verdad es que bailaron buena onda. Son compañeros de trabajo, se llevan re bien pero no pasa nada entre ellos".

En paralelo, Giuliano Fessia desarrolla una sólida carrera como creador de contenido digital, colaborando con distintas marcas y generando una comunidad que sigue de cerca su trabajo tanto en televisión como en redes sociales. Además, sueña con trabajar con otra importante figura: Lizy Tagliani. "Es mi deseo hoy, me encantaría trabajar con ella", indicó.