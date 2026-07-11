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Quién es Giuliano Fessia, el exnotero de Moria Casán que sueña trabajar con Lizy Tagliani

El joven periodista se consolidó como una de las nuevas caras del medio tras su paso por el programa de Moria Casán, su trabajo en televisión y su crecimiento en las redes sociales.

11 jul 2026, 00:05
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Moria Casán
Moria Casán

En muy poco tiempo, Giuliano “Gio” Fessia logró convertirse en uno de los nombres que más comenzó a ganar terreno en el espectáculo argentino. Con un perfil que combina conducción, cronismo, panelismo y creación de contenido, se convirtió en el notero pereferido de Moria Casán y de varios famosos.

En sus comienzos fue elegido por la organización de Miss Universo Argentina como el primer hombre en la historia del certamen en desempeñarse como presentador oficial, un reconocimiento que rompió con una tradición histórica y confirmó su crecimiento dentro del mundo del espectáculo.

Su recorrido en televisión incluye su paso como cronista por Mujeres Argentinas, el ciclo conducido por María Belén Ludueña, donde realizó móviles en vivo, coberturas especiales y entrevistas de actualidad. Más tarde integró el equipo de Moria Casán, experiencia que fortaleció su lugar dentro del medio.

Actualmente se desempeña como panelista en el programa de Carlos Monti en la TV Pública, forma parte del stream La Posta y continúa cubriendo alfombras rojas, estrenos, desfiles y eventos del país, entrevistando a grandes figuras del ambiente artístico.

"Trabajar con María fue una experiencia muy linda, pero trabajar con Moria fue totalmente consagratorio. Ella me hizo crecer un montón, es muy generosa y nunca me limitó a nada. Tengo una relación muy linda con ella. Ahora con Carlos Monti también me siento bien y me encanta trabajar con gente tan grosa del medio", destacó.

En diciembre del año pasado, Giuliano Fessia fue vinculado con María Fernanda Callejón por unas imágenes publicadas por Fede Flowers donde mostraban a la panelista de Moria "sonriendo, muy cerquita de su compañero". Se dijo que Fernanda bailó "un buen rato" con Giuliano aunque ellos negaron en ese momento tener algún vínculo íntimo.

Gustavo Méndez también se encargó de disipar la especulación con una declaración contundente: "La verdad es que bailaron buena onda. Son compañeros de trabajo, se llevan re bien pero no pasa nada entre ellos".

En paralelo, Giuliano Fessia desarrolla una sólida carrera como creador de contenido digital, colaborando con distintas marcas y generando una comunidad que sigue de cerca su trabajo tanto en televisión como en redes sociales. Además, sueña con trabajar con otra importante figura: Lizy Tagliani. "Es mi deseo hoy, me encantaría trabajar con ella", indicó.

     

 

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