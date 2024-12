Quién es Jazmín Diz, la actriz que interpretó a La Mary, en la entrevista con Susana Giménez

Para darle vida a este proyecto, se eligió a la actriz Jazmín Diz, quien aportó su talento y presencia a esta experiencia única.

Nacida en Buenos Aires, Jazmín Diz es Licenciada en Actuación por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Su carrera incluye formaciones con referentes como Guillermo Angelelli y Eugenio Soto, además de destacados trabajos en teatro y cine.

Susana Giménez

Entre sus participaciones más notables se encuentran Las Benévolas y El Cartógrafo, ambas dirigidas por Laura Yusem. También protagonizó el largometraje El país de las últimas cosas, una adaptación de la novela de Paul Auster.

Susana explicó cómo se gestó la idea con su equipo de producción: "Buscamos una actriz que pudiera representar mi esencia de aquella época. Le pusieron mi cara y mi pelo, y lograron una cosa única. Tiene un mes y medio de postproducción. Fue una idea de la producción, y aunque al principio me resistí, el resultado me encantó".

Actualmente, Jazmín Diz continúa brillando en proyectos como Der Kleine Führer, consolidándose como una figura clave del teatro nacional. Su papel en el homenaje a "La Mary" demuestra que el cruce entre talento humano y tecnología puede crear momentos mágicos e inolvidables.

Jazmín Diz

Así fue la entrevista de Susana Giménez a ella misma hecha con Inteligencia Artificial: "Me tocó el corazón"

En su último programa, Susana Giménez se hizo una entrevista a ella misma a través de Inteligencia Artificial. La diva de los teléfonos habló con la Susana de 1974, la que apareció en La Mary, película de Daniel Tinayre que protagonizó junto a Carlos Monzón.

"Voy a compartir con ustedes una experiencia increíble. Vamos a recibir nada más y nada menos que a la protagonista de La Mary", presentó la conductora. Acto seguido, ingresó al estudio la joven Susana y se sentó en el living junto a la actual.

En una parte de la entrevista, Susana aseguró: "Hice de todo en la vida, viajé, amé, fui, amé... Vida, nada me debés, vida, estamos en paz". Luego, sostuvo que no cambiaría nada de su vida. Sin embargo, confesó: "Bueno, a lo mejor cambiaría la forma de encarar algunas cosas, como con mi madre. Ella vivía en Mar del Plata y yo la extrañaba mucho... Bueno, ella tenía su pareja y se quedó ahí. Pero cuando era muy chica nos peleábamos mucho. No la valoré mucho en mi niñez y juventud como después, cuando vi su vida y descubrí todo lo que había sufrido".

Por último, la Susana actual le aconsejó la joven Susana: "Viví y disfrutá todo lo que te va a pasar. Disfrutá las cosas, porque yo a veces no disfrutaba, porque tenía que trabajar y a veces es muy sacrificado".

Cuando terminó la entrevista, la conductora explicó cómo se hizo. "Esto fue hecho con Inteligencia Artificial. Buscamos una actriz, más o menos con los rasgos míos de aquella época y le pusieron mi cara y mi pelo", reveló.

"Yo al principio me negaba, fui una idea de la producción. Yo no quería y me dijeron 'lo vas a hacer porque es brutal'. Y la verdad que me gustó, está hecho como los dioses. Tiene un mes y medio de post producción, tiene mucho trabajo. Y estuvo muy bien la chica, la actriz, la felicité porque estuvo amorosa. Yo decía mi cara y decía 'qué bárbaro'. Es emocionante, me tocó el corazón. No pensé que me iba a pasar esto, pero me emocioné", detalló.