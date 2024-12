Quién es Keila Sosa, la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano 2024

Una joven oriunda de Tigre, que se definió 'muy cholula' y en su presentación destacó: “Nací para esto. Quiero ser famosa desde que tengo 3 años. Primero habló y después pienso”.

Sobre su estrategia de juego, Keila adelantó: “Me va a molestar mucho la traición, la gente con complejo de víctima. Con mis compañeros no puedo ser una yegua de entrada porque sino me van a molestar todo y a la primera me voy. Quiero estar tranquila con ellos pero en el confesionario taca taca a todos”.

"¡¿Qué carajo? Estoy adentro de la tele! A mi papá le va a dar algo. Papi respirá, estoy bien. Esto enorme, no lo puedo creer”, fueron sus primeras palabras tras abrir la puerta de la casa.

Santiago del Moro mostró cómo es su lujoso camarín de Gran Hermano 2024 con un detalle impactante

Gran Hermano vuelve a la televisión el 2 de diciembre por la noche en la pantalla de Telefe y en medio del hermetismo de cómo será la nueva edición del reality Santiago del Moro mostró la intimidad de su camarín.

El conductor estará nuevamente al frente del ciclo y desde su cuenta en Instagram compartió la foto de su camarín de lujo con el que contará de manera exclusiva y que tiene un particular detalle que dejó a todos con la boca abierta.

Santiago del Moro remarcó que parte del extenso sillón que tiene en el interior es el mismo que utilizaron los participantes de la anterior edición ya que se usó en el confesionario de la temporada pasada.

"Agradecido por el camarín nuevo! Con un gran detalle: tengo parte del sillón de la temporada pasada!", indicó con alegría Santiago del Moro desde su cuenta en Instagram.

Y luego mostró también un ambiente muy recurrido por los participantes de todas las ediciones en la casa: el jacuzzi. "Se va armando la casa! Este es el jacuzzi!", comentó el animador.

Así se van conociendo los primeros detalles de la nueva edición de GH que verá pronto aire luego de lo que fue la exitosa última presentación que consagró a Marcos Ginocchio como el ganador.