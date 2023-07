Quién es la enigmática novia de Baby Etchecopar y cómo se conocieron

"La mejor persona que conocí en mi vida fue la madre de mis hijos. Yo fui un barrilete y ella tenía la punta del hilo. Después pasan cosas en la vida, viene la abundancia, los buenos sueldos, los buenos autos, y es lindo. Pero cuando no hay nada, era la que salía con un peso para comprarle la leche a mi hijo. Ella salía a pedir fiado. Una leona", aseguró Baby Etchecopar en el programa en Debo Decir (América TV), algunos años atrás.

Baby Etchecopar y Silvia Cupeiro 2.jpg

No obstante, tras atravesar el dolor de semejante pérdida, apareció otra mujer en la vida de Baby Etchecopar que logró ayudarlo a superar el duelo, y al mismo tiempo lo hizo volver a apostar al amor: Silvina Cupeiro, hija de Jorge, recordado piloto de automovilismo.

Ellos se conocieron en un evento y desde ese momento entablaron una relación que los mantiene unidos hasta el día de hoy. Lo cierto es que actualmente conviven junto a sus respectivos hijos, formando así una verdadera familia ensamblada.

“Con Silvina armamos una linda pareja, tiene tres hijas, yo también tengo tres hijos. Agrandamos la familia y estamos muy felices” confió Baby a La Nación, así como aseguró que “Silvina es la alegría de mi vida. Me devolvió las ganas de vivir. La pasé muy mal después de la muerte de mi mujer. Estuve mucho tiempo viudo y, la verdad, un hombre solo no es el estilo de vida que me gusta”.

Baby Etchecopar y Silvia Cupeiro 1.jpg

Entre lágrimas, Baby Etchecopar le dio un sentido consejo a Wanda Nara por su delicado estado de salud

En medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara, el periodista Baby Etchecopar habló en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre la polémica por los dichos de Jorge Lanata y aseguró que "quizás fue un error" ya que no cree que "se le haya cruzado la maldad".

"Wanda Nara dijo que se enteraron los hijos primero, pero a veces es desgraciado ser conocido porque llega primero a la prensa que la familia. Pero nadie puede usar esta desgracia, te digo porque lo viví en mi familia, nadie puede usar una desgracia para tener una primicia”, sostuvo Baby.

De todas formas, el conductor demostró empatía con la mediática al recordar su vivencia personal con las enfermedades dentro de la familia y contó: “Mi hijo me va a matar por contarlo, pero tuvo un Hodgkin igual que Facundo Arana. Se hizo los análisis y yo estaba en medio del programa de televisión, me mandó un mensaje que lo tengo guardado. Ahora ya está curado, pero en ese momento me puso 'papá me dieron los análisis, tengo cáncer, no me quiero morir. No sé dónde estoy’. No quiero llorar, pero después de eso… Es fuerte. Es duro”.

Baby Etchecopar y Wanda Nara

Tras su historia, continuó con su reflexión y remarcó: "Creo que lo de Wanda no hay que tocarlo desde el periodismo. Ni de espectáculos ni del político. Es muy malo para el que lo tiene. No se juzga a nadie. Se te cae un avión arriba".

"Me pongo en lugar de la familia de Wanda o de Silvina Luna y es terrible. Cuesta mucho, pero se sale. Se sale con mucho amor. Y que Wanda se olvide un poco de los millones y la Maserati, la Bugatti porque abajo de la sábana blanca somos todos iguales”, cerró el periodista de forma sentida.