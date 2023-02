Quién es la famosa actriz vinculada a Fede Bal en medio de su escandalosa separación de Sofía Aldrey

Aldrey tenía vinculado su lavarropa al celular y se dio cuenta que Bal lavaba las sábanas de la cama a extrañas horas luego de sus supuestos encuentros íntimos con otras mujeres.

"Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas cuando se iban las mujeres de su casa", indicó Yanina Latorre.

Luego también reveló algunos pasajes de las charlas hot que tendría Fede con otras mujeres. Lo cierto es que la panelista también precisó que Bal habría tenido un affaire con otra famosa y casada: Claudia Albertario.

"Cuando ella (Sofía) se va a Capital él (Fede) le dice a un amigo 'no me dan los memes para decir la gente que me voy a gar*** esta noche'. La fiesta del helicóptero fue tremenda", reveló Latorre.

"Hay actrices, bailarinas, mucha bailarina. Chicas que van y vienen. En un día varias. Una de las amantes de Fede Bal es Claudia Albertario", señaló.

Cabe recordar que a mediados del año pasado Claudia Albertario desmintió rumores de separación del empresario Jerónimo Valdivia, padre de sus dos hijos, Simona y Dante, con quien se casó en 2014.

"Me voy a tatuar tu nombre en el pito": el tremendo chat de Fede Bal con una de sus amantes

El martes, en LAM, América TV, se filtraron los tremendos chats que Fede Bal le enviaba con sus amantes mientras mantenía una relación con Sofía Aldrey, y son escandalosos.

"Te amo tanto a vos, no se cuánto va a durar mi relación pero te digo que me pongo soltero y lo primero que hago es tatuarme tu nombre en el pito que diga Anahí forever", reveló Yanina Latorre sobre el mensaje que Fede le envió a una joven llamada a Anahí, mientras él se recuperaba del accidente en Brasil con Sofía presente.

"Necesito estar con vos, comiéndote la..., te vas a levantar toda empapada", le dijo él y ella le respondió "basta que me estás dejando loquita".

Luego, Yanina reveló un dato aún más tremendo sobre la relación de Fede con una conocida actriz que era una de las amantes de Fede Bal y se hacían constantes escenas de celos. "Sabés que duermo con ella pero no pasa nada", le decía él.

"Tiene varios encuentros con esa casada, el marido es una bomba y hace meses que van y vienen con Fede. Cuándo él estaba en Carlos Paz él le dijo a Sofía que extrañaba al perro y vino a verlo, pero vino a ver a esta chica muy conocida", dijo. "¿Vas a decir el nombre?", le preguntó Ángel de Brito, y Yanina sin dudarlo le dijo "Sí, Claudia Albertario".