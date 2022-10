Wanda Nara metió la pata y spoileó la final de ¿Quién es es la máscara?

image.png

Aunque la mediática cubrió al participante con un sticker, en el reflejo de la escenografía, en el piso se logra ver perfectamente que en el escenario está Pecas, "la hamburguesa".

Karina La Princesita y su llamativa reacción cuando le preguntaron si Mauro Icardi estará en ¿Quién es la máscara?

Este martes, una nota con Intrusos (América TV), a Karina La Princesita le consultaron sobre la participación de Mauro Icardi en ¿Quién es la máscara?, el programa de Natalia Oreiro en Telefe.

"¿Cómo fue la visita de Mauro en Quién es la máscara?", le consultó el cronista. "¿Mauro? Ay, no estoy enterada de nada", fue la llamativa respuesta de la intérprete de Con la misma moneada.

Karina aclaró que el jugador no estará en el programa, pese a las versiones que corrieron. "En la máscara no estuvo... va yo no lo vi", sentenció la figura de la cumbia.