Quién es Silvana, la novia de Juan Pablo que le mandó un picante mensaje en Gran Hermano 2024

Sin embargo, más allá del momento emotivo, su mensaje generó revuelo y dejó varias incógnitas sobre su relación con Juan Pablo De Vigili.

Silvana Gran Hermano

Silvana se convirtió en tema de conversación en redes sociales tras su aparición en Gran Hermano, donde dejó en claro que no quería exponer su relación.

En sus redes sociales, Silvana acumula más de 10 mil seguidores, quienes la apoyan incondicionalmente. En su contenido, suele compartir su día a día, sus rutinas de entrenamiento, su estilo de vestir y colaboraciones con importantes marcas.

Además de su faceta como influencer, la joven paraguaya es emprendedora y maneja dos negocios: uno de decoración de interiores y otro de ropa deportiva, con presencia tanto en Paraguay como en España.

novia juan pablo gran hermano.jpg

El descargo de la novia de Juan Pablo con un anuncio atroz tras el "congelados" en Gran Hermano 2024

Anoche, un nuevo "congelados" emocionó a los participantes de Gran Hermano 2024. Martina Pereyra recibió la visita de su mamá y Juan Pablo De Vigili, la de su novia, Silvana, que "apareció" en la casa a través de un video que grabó especialmente para el jugador.

“Hola, pipi. Estoy viva, bien y no te preocupes más. Aparezco porque insisten bastante y vos también. Preocuparte por lo que pasa afuera te perjudica en el juego”, le dijo la joven al chico de Corrientes.

“Por lo que veo te olvidaste de todo lo que hablamos antes de que entraras. No quería exponerme e hiciste todo lo contrario. Obvio que sé que no fue adrede y que la casa genera mucho y que te hace olvidar cosas por lo visto. Está todo igual y hablamos cuando salgas", manifestó Silvana en otra parte de la grabación.

El video generó enorme repercusión en las redes sociales. Ante el revuelo, la joven decidió publicar un descargo, donde aclaró que con Juan Pablo están separados.

“Quiero aclarar algo porque estoy viendo muchos comentarios y especulaciones que no son ciertos. Juanpi y yo ya no somos pareja, y esto no es algo reciente ni tiene que ver con lo que está pasando en el reality”, expresó.

Silvana aclaró que esto era algo conversado previo a Gran Hermano. “Antes de que él entrara a GH, ya habíamos hablado y decidido terminar nuestra relación. Fue una decisión tomada con respeto y madurez, y ambos estábamos en la misma página”, señaló.

“Además, Juanpi dejó en claro antes de ingresar al programa que lo hacía como soltero, por lo que no tiene sentido seguir creando historias que no son reales”, agregó.

“Desde el principio, entendí y respeté su decisión de participar. De hecho, le pedí por favor que no me mencionara dentro de la casa, porque sentía que era un camino que él había elegido y en el que yo no tenía por qué involucrarme. Sin embargo, me están faltando el respeto por todos lados, y eso no es justo”, siguió.

Además, la novia de Juan Pablo dijo que la producción del programa editó el video: “Quiero que conste que al principio del video lo aclaré y lo hice porque me venían insistiendo con este tema desde hacía un tiempo”.

Por último, Silvana remarcó que hizo la grabación para intentar darles aliento a Juan Pablo. "Decidí grabarlo también por el cariño que le tengo a Juanpi y por respeto a quienes siguieron nuestra historia, pero me gustaría que dejen de hacer suposiciones sin fundamento”, cerró.