Quién fue el hombre que buscó a Valentina Cervantes en Ezeiza tras separarse de Enzo Fernández

Al llegar a Ezeiza el jueves a la madrugada en un vuelo desde Inglaterra fue recibida por un hombre muy conocido: se trata de uno de los hermanos de Enzo (tiene 4).

El hermano del mediocampista se hizo presente en el Aeropuerto para ver a sus sobrinos y ponerse a disposición de Valentina para lo que necesite.

valentina cervantes.jpg

Fue Julieta Argentina quien dio detalles al respecto en charla con Ángel de Brito en Bondi Live. “Me dijo que todavía no durmió. En el vuelo tampoco. Tiene el celular explotado", indicó la panelista.

"Le pregunté por Sasha Ferro, que es una de las señaladas como posible nueva pareja de Enzo. Me respondió que a ella no le consta, que a partir de ahora están separados y que si él quiere rehacer su vida lo entiende", continuó sobre su charla con la ex de Enzo.

"Ella no está triste y quiere que se sepa. Lo único que quiere es que sus hijos estén bien”, concluyó sobre cómo se encuentra Valentina tras la reciente separación.

En octubre del año pasado, Valentina y Enzo fueron padres de Benjamín, el segundo hijo de la pareja, luego del nacimiento de Olivia en 2020.

valentina cervantes enzo fernandez 2.jpg

Valentina Cervantes rompió el silencio y dio detalles de la separación de Enzo Fernández

En el ciclo LAM, América Tv, confirmaron el miércoles una información bomba sobre un futbolista de la Selección Argentina recientemente separado luego de varios años en pareja.

Se trata de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, quienes tienen dos hijos, Olivia y Benjamín. Al parecer, fue el propio deportista quien hace dos semanas le pidió a su pareja tomar distancia.

Lo cierto es que desde su cuenta en Instagram, Valentina rompió el silencio y aclaró la situación que está pasando con Enzo.

“Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor", indicó la influencer.

Y agregó: "Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

Enzo tiene recién 23 años y hace 6 que está en pareja con Valentina. Uno de los motivos que lo habría llevado a tomar la decisión de separarse es poder disfrutar de su edad y una nueva etapa, algo que no pudo hacer anteriormente.