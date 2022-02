Quién ganó finalmente el delantal dorado en MasterChef Celebrity

finalistas semana de oro MasterChef Celebrity.jpg Catherini Fulop, Paulo Kablan y Mica Viciconte fueron los 3 finalistas de la semana dorada de MasterChef Celebrity.

Mientras tanto, quienes se quedaron en el camino de esta semana dorada -Tomás Fonzi, Joaquín Levinton, Mery del Cerro y Denise Dumas- alentaron desde el balcón a los 3 finalistas dándole algunos consejos a modo de ayuda. Pero al momento del veredicto del jurado, la balanza se inclinó hacia una de las preparaciones y la estrategia de Viciconte dio sus frutos resultando la gran ganadora.

Viciconte delantal dorado.jpg Mica Vicionte fue la gran ganadora del delantal dorado en la competencia de esta semana en MasterChef Celebrity.

Cuando Germán Martitegui hizo el anuncio, la mujer de Poroto Cubero atinó a decir "No lo puedo creer", para luego asegurar risueña "El Martín Fierro. Me sentí un Martín Fierro". De esta manera, Mica Viciconte obtuvo $200.000 como premio, además del delantal dorado que le dará inmunidad de eliminación durante una semana.

Embed

Mica Viciconte se quebró en vivo y recibió una respuesta inesperada

Van quedando menos galas en Masterchef Celebrity con miras a la final y los participantes dejan todo. Catherine Fulop, Paulo Kablan, Tomás Fonzi y Mica Viciconte fueron parte de la emisión del miércoles. Pero, las cosas habían quedado tensas entre Mica Viciconte y Germán Martitegui el día anterior.

Ese día, Mica Viciconte presentó una entrada que llamó “Volcán de sabor” pero a Germán Martitegui no le gustó, le dijo que se había excedido en el ajo y a la mujer de Poroto Cubero no le gustó nada e incluso le discutió en vivo generando un clima hostil. Pero siempre el programa da revancha, y tras ver su exceso Viciconte le pidió disculpas al jurado. Tras una nueva devolución de otro plato, la rubia frenó todo y pidió la palabra para pedirle perdón a Martitegui.

viciconte.jpg Mica Viciconte antes de ganar el delantal dorado esta semana en MasteChef Celebrity mantuvo un tenso cruce con Germán Martitegui.

“Quiero pedir perdón a Germán por lo de ayer. No me gusta verme estar en esa situación y estoy todavía sensible”; señaló entre lágrimas, diciendo que con su embarazo la sensibilidad está a flor de piel. “Siento que las hormonas están arriba y tomo todo como diez veces peor. Estoy un poco sensible. Uno también se equivoca, se excede con lo que dice, así que te pido disculpas”, repitió apuntando a Martitegui.

En gesto de paz la participante y el jurado se abrazaron, él más tarde le dijo: “Durante todo el tiempo que estuviste acá, sos una persona que tiene un carácter fuerte, pero admiro la manera en que te comportás. Hiciste gestos muy nobles reconociendo que algunos platos eran mejores o ayudando a compañeros. De mi lado tengo admiración y esto que acabás de decir me emociona y lo demuestra”.

“Mantuviste la calma durante esto que fue una locura. Tenés el mejor plato de la noche”, sentenció el exigente chef. “Me voy a dormir contenta”, suspiró Viciconte, que pasó a la final del jueves por el delantal dorado junto a Fulop y Kablan.