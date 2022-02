Quién reemplazará a Sandra Borghi tras su salida de Nosotros a la mañana

“Bueno, me voy con un crecimiento muy lindo. Estoy muy feliz y emocionada. Apenas me lo anunciaron, lo llamé a mi amigo y compañero, que saben que lo amo, y gritábamos de contentos porque es el lugar que soñé toda mi vida”, expresó Borghi para dejar en claro que el motivo de su baja de Nosotros a la mañana tiene que ver con que asumirá la conducción del noticiero del mediodía junto a Luis Otero.

Luego agregó: “Yo soy una periodista de raza y toda la vida soné con conducir un noticiero de aire y bueno, me nombraron para ser la conductora del noticiero del mediodía a partir de marzo. Fue una alegría enorme, una gran emoción. Yo lo comparé con el primer Martín Fierro que me gané, que me estallaba el corazón. Es esa emoción profesional que solo la podés describir cuando tocás el cielo con las manos. Te juro que cuando me dijeron que iba a ser la conductora del noticiero del mediodía sentía que tocaba profesionalmente el cielo con las manos”.

Dirigiéndose al público y también a sus compañeros de Nosotros a la mañana, Sandra Borghi completó: “Ustedes saben que yo soy madre, que tengo una vida muy intensa entonces no voy a poder seguir con el programa porque voy a tener que dedicar algún espacio en mi vida a mi familia y a mis hijos. Pero bueno, mañana les vamos a contar bien cómo va a seguir este programa. Voy a seguir siendo parte de esta casa porque amo a [la productora] Kuarzo. Fueron ocho años juntos”.

Pollo Alvarez Sandra Borghi

Mariel Di Lenarda reemplazará a Sandra Borghi

Según informó La Nación, la reemplazante de Sandra Borghi será la periodista Mariel Di Lenarda, histórica locutora, movilera y conductora de Radio Mitre, donde actualmente trabaja como cronista acreditada en Casa Rosada.

También era la columnista de actualidad y política de Equipo de Noticias (A24), rol que dejará, al igual que su participación en el panel de Intratables (América).