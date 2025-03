Quiénes son los participantes que quedaron nominados en Gran Hermano 2024

Los participantes, en el confesionario

Luz Tito votó a Lourdes Ciccarone (2) y a Santiago 'Bati' Larrivey (1).

Furia nominó a Sandra Priore (2) y a Luciana Martínez (1).

Ulises Apóstolo fue por Selva Pérez (2) y a Bati (1).

Chiara nominó a Bati (2) y a Katia 'La Tana' Fenocchio (1).

Eugenia votó a (2) Gabriela Gianatassio y a Luciana (1).

Gabriela le dio dos votos a Luz y uno a Ulises.

Sandra votó a Bati (2) y a Gabriela (1).

Lucía Patrone fue por Bati (2) y a Selva (1).

Juan Pablo De Vigili le dio dos votos a Luciana y uno a Sandra.

Martina Pereyra nominó a Gabriela (2) y a La Tana (1).

sandra priore_nominados.jpg

Los participantes, cara a cara

Lourdes votó a Gabriela (2) y a Selva (1).

Selva fue por Juan Pablo (2) y a Lourdes (1).

Luciana nominó a Bati (2) y a Gabriela (1).

Bati votó a Luz (3) y a Lucía (2).

La Tana le dio dos votos a Luz y uno a Gabriela.

Santiago 'Tato' Algorta votó a Bati (2) y a Gabriela (1).

Claudio 'Papucho' Di Lorenzo fue por Bati (2) y a Selva (1).

Por lo tanto, quedaron nominados Claudio, Eugenia, Chiara, Bati, Gabriela, Luz, Luciana y Selva y ellos deberán enfrentarse el próximo lunes en una placa negativa.

gran hermano_nominados 2024.jpg

La feroz pelea entre Luciana y Eugenia en Gran Hermano 2024: "No te soporto"

Después de que Luciana Martínez fulminara a Eugenia Ruiz por el beneficio que consiguió luego de responder el teléfono rojo, las jugadoras tuvieron que compartir una cena "romántica" en Gran Hermano 2024 (Telefe) y explotó todo.

En el SUM, mientras cenaban, las participantes sacaron los trapitos al sol y se dijeron de todo. "Y me terminaron creyendo porque se fue (Renato Rossini)", le dijo Luciana a la santiagueña.

"Ay, la cara de diabólica que pones, te juro, es impresionante", disparó Eugenia. "¿Diabólica o jugadora?", le preguntó picante la participante. "Te juro que no te soporto, no te aguanto", lanzó irritada Ruiz.

"Me encanta que no me soportes", le contestó tranquila Martínez. "¿Que estaba buscando un clip con vos? Me has dicho el otro día. Boluda, qué te crees, ¿Susana? Por Dios. Hija, me aburres. Sos lo más aburrido que he visto en mi vida", siguió Eugenia.

"Si sos nuevita y estás en placa de algo te tenés colgar", acotó Luciana. "¿Colgar de vos? Me cuelgo de una soga antes que colgarme de vos", le respondió furiosa.

Por último, Eugenia le remarcó: "Si fuera una jugadora estratega no utilizaría las herramientas que usás vos: el lleva y trae, la tergiversación. Sos muy creída, cómo voy a querer colgarme de vos".