Quiénes son los participantes que siguen en la placa de nominados de Gran Hermano

Hacia el final del programa, se supo que el tercer participante que pudo desarmar la valija para seguir en competencia fue Nicolás Grosman, que obtuvo el 15,5 por ciento de los votos.

De esta manera, Virginia Demo, Martín Ku, Joel Ojeda, y Emmanuel Vich continúan compitiendo por quedarse en la casa más famosa del país. El resultado se conocerá en la gala de este lunes.

La fuerte pelea entre Furia y Joel en la casa de Gran Hermano: "Dejá de ser envidioso"

La comida dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe) es un tema que genera importantes discusiones entre los participantes. En esta ocasión, fueron Furia y Joel quienes tuvieron una fuerte pelea en donde ella lo acusó robarle alimento de su plato.

Todo comenzó cuando Furia recordó la actitud de Joel y decidió sacar los trapitos al sol. "Voy a contar la que me hicieron a mí. Siempre soy la que llega última, la que come sola, no como acá en la mesa. Voy a buscar, me habían puesto pollo y Joel viene y me dice ‘tenés mucho, dame que te corto un pedazo'. Me sacó el pollo de mi plato", le explicó a Romina.

En eso, su compañero interrumpió negando la acusación de Furia y ella aseguró: “Fue así boludo, juro que ese día me di cuenta lo que era la casa. Y no en vos, sino en general, lo que me a mi generaba ”. “No fue así. No había comida, era una de las últimas comidas, no había más nada. No fue así ni en pedo”, siguió él.

Joel Gran Hermano

“Yo lo vi así, si queres enójate", disparó Juliana y Joel se justificó: “Lo qué pasa es qué hay una determinada cantidad de comida, vos empezas a servir plato por plato y de repente te das cuenta que no llegas”.

Sin embargo, Furia siguió con su descargo y sentenció: “Nunca como nada, me como los trozos de todos, dale, una vez en la vida que justo me dan un pedazo de pollo venís vos y me lo sacas, eso si me da bronca. Me parece que todos tienen que ser un poco compañeros”.

“Justamente, vos tenes que venir acá a estar con nosotros, colaborar. Juliana estuviste un mes sin hacer nada y no estoy equivocado”, retrucó Ojeda y luego salió al jardín mientras ella expresaba: “Si tenes calentura por como soy lo siento en tu alma, deja de ser envidioso loco. Yo hago de todo, y ustedes ven que yo hago. Cuando todos están pelotudeando, yo ordeno”.