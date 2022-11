Emiliano Boscatto, ex Gran Hermano, ahora es actor porno y contó cuánto gana

“No hacen más películas enteras, se hacen escenas, tardas 8 horas y después se ven 15 minutos”, reveló el ex hermanito sobre cómo es el trabajo en la actualidad.

Entonces, le consultaron cuánta plata ganaba por ese trabajo y reveló que cobra alrededor de 1600 euros por una jornada de trabajo. Pero, está dejando de a poco el oficio: “He grabado una por mes, pero ahora hago 3 al año. Me estoy dedicando a otra cosa”.

“Es un trabajo bastante duro. Tenés que cuidarte, estar de ánimo, ver con quién te toca. Fue una experiencia, no lo hice por el dinero”, explicó.

Boscatto salió segundo en la edición 2011 de Gran Hermano en la que ganó Cristian U.

Desde este lunes 17 de octubre llega a Telefe una nueva edición del reality más exitoso de la historia: Gran Hermano 2022, con la conducción de Santiago del Moro.

Emiliano Boscatto, que fue uno de los principales participantes que tuvo la edición 2011 con la conducción de Jorge Rial, habló con PrimiciasYa sobre su paso por la casa y remarcó a qué se debe el éxito del reality.

"Para mí Gran Hermano significó sin dudas un antes y un después en mi vida. Tenía mucho miedo de entrar a un Gran Hermano que fuera un fracaso y que no lo viera nadie, como pasó con algunas ediciones. Pero realmente el nuestro tuvo un casting fenomenal que creo que es el gran secreto. El programa funciona bien o mal por muchos factores. Jorge Rial triunfó y fracasó como conductor, y el éxito de un Gran Hermano depende de sus participantes y no de quiénes lo presenten. Lo mismo podría pasar con este que arranca el lunes", señaló Boscatto, que hoy vive en España y es actor de películas para adultos.

Luego indicó: "Me da mucha pena que nos dieran tan poca proyección a los chicos que salimos en Gran Hermano. Telefe le abrió la puerta mucho más a todos los participantes del Bailando que a sus propios productos de Gran Hermano. Ahora vuelve con Santiago del Moro que me cae genial, creo que dieron en la tecla. Pero vuelvo a decir que depende mucho del casting. Con mis ex compañeros lo primero que dijimos fue '¿funcionará este Gran Hermano?' Yo les dije que es un año difícil hay Mundial, llega Navidad, fin de año y luego vacaciones de verano. Deberían dar el pelotazo este primer mes para enganchar a la gente, sino dudo que funcione".

Por último Emiliano comentó de manera picante: "En lo que seguro nunca podrán superar es el la elección del chico gay de cada edición, ahí si que me llevó el primer puesto. Gaston Treseguet (buen jugador pero mala persona) Sebastián Pollastro y algunos otros más que no recuerdo, no me llegan ni a los talones".