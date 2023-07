Reapareció Wanda Nara y mostró cómo fueron sus días tras su delicado diagnóstico

Wanda Nara posteo - random .jpg

Allí, además de varias fotos suyas donde se puede apreciar que continuó cumpliendo con sus compromisos comerciales, también pueden verse sus hijas Francesca e Isabella así como también una sobremesa familiar con el reciente premio Martín Fierro ganado por Wanda como revelación por su labor en "Quién es la máscara". Pero sobre todo el incondicional apoyo de toda la familia, quienes no se despegaron de ella en ningún momento.

Como era de esperar, en apenas unos pocos minutos la publicación se llenó de corazones y todo tipo de comentarios amorosos hacia la rubia que, de a poco y ya en tratamiento, comienza a retomar su interacción con su enorme fandom.

El firme consejo que le dieron a Wanda Nara de cara a su complicado diagnóstico médico

La salud de Wanda Nara tomó estado público luego de que la conductora estuviera internada durante varios días realizándose estudios y de que el periodista Jorge Lanata asegurara que su diagnóstico era leucemia.

Y en este contexto, en Socios del espectáculo, Aníbal Pachano reflexionó sobre sus propios problemas de salud en el pasado y aprovechó para enviarle públicamente un consejo a Wanda Nara.

“El cáncer fue un dolor tremendo para mí. Pero aprendí a hacerme cargo de la enfermedad y hacer un proceso de resiliencia”, arrancó diciendo el artista.

“Entendí que esto llegó por un estrés, o por pasarme de rosca, o por no cuidarme o no atenderme… Todo esto sumado a una mezcla de adicciones. Pero me hice cargo de mi propia enfermedad. Tomé responsabilidad. La gente es ignorante emocional: eso es no tener empatía, no entender al otro”, observó Pachano en un claro mensaje contra Lanata.

Sobre el diagnóstico de Wanda Nara que estaría al caer, Aníbal destacó: “Ojalá que ella no tenga nada, le mando un beso grande, pero si tuviera: recomiendo que toda la familia se siente y pueda hacer una resiliencia de qué es lo que pasa, por qué pasa. Todos juntos”.