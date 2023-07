El video que Wanda Nara grabó junto a Mauro Icardi luego de días de enorme preocupación por su salud

Después de días de muchas especulaciones, en su cuenta de Instagram, Wanda contó que se realizó estudios médicos para tener un diagnóstico certero sobre su salud. Además, cruzó a Jorge Lanata que habló de un cuadro específico. "Tiene leucemia", dijo el conductor.

En dicha red social, la figura de Telefe aclaró que todavía tiene que esperar el resultado de esos estudio y no puede aventurarse en dar nada por hecho. "El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos, que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios".

Y finalizó: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano", sentenció.

Embed

La reacción de Jorge Lanata ante la firme crítica de Ángel de Brito por meterse con la salud de Wanda Nara

Este miércoles, Jorge Lanata estuvo en DDM (América TV) y enfrentó las críticas por la información que dio en su programa de radio sobre la salud de Wanda Nara. Además, le contestó a Ángel de Brito, que cuestionó su actitud.

"Yo hice periodismo, nada más. Te voy a contar qué pasó antes de hablar en la radio sobre la salud de Wanda. A la mañana hablo con mi productora ejecutiva. Discuto qué temas hay, qué temas no hay", comenzó diciendo el conductor.

Embed

"Me dice: 'está el tema Wanda'. Le pregunto qué pasaba. Me dice: 'tal cosa, tal cosa, tal cosa, Marina no lo quiere contar, dice que con eso no se va a meter'. Me cuenta lo que le dicen a ella y quién se lo dice. Hago un par de llamados más. Termino de confirmarlo y digo: 'lo digo yo'. Eso fue todo", completó.

"Yo siento que lo hiciste desde el enojo", advirtió Mariana Fabbiani. "Me enojé con lo políticamente correcto. ¿Por qué no lo dicen? Todos lo tenían en la punta de la lengua", argumentó el invitado.

Por otor lado, Lanata se mostró notablemente molesto con Ángel de Brito, que fue uno de los colegas que evitó hablar de la salud de Wanda hasta no contar con la autorización de ella.

"Ángel de Brito, que es un tipo que yo quiero, iba a decir quería.... pero bueno, quiero. Ángel llevó a una chica a LAM, que está un poco desequilibrada, a denunciar al padre. Hablo de la hija de Jorge Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso", afirmó.

"¿Yo qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos una hora en la radio discutiendo si era o no un límite que había que pasar. Ángel frente a lo que dije, me puso: inmundo. Me parece injusto. No fue lo que yo hice con él", remarcó.

Lanata enfatizó que aún está ofendido con el conductor de LAM: "Me dolió lo de Ángel porque yo tenía consideración por él. No me dio la oportunidad que yo sí le di a él".

Al finalizar, luego de un mano a mano más que interesante, con un pico de 4.9 para DDM y América, el periodista se disculpó con Wanda. "No quise con esto provocarle dolor a nadie. La enfermedad de Wanda me conmueve como cualquier enfermedad. Conozco la enfermedad desde cerca. Sé lo que es", cerró.