Reconocen a Betiana Blum como Personalidad destacada en la Legislatura porteña: las fotos

Betiana Blum 1.png

Tras ello, Blum agradeció emocionada y rememoró sus comienzos en la actuación: “Tengo un gran amor por la profesión y me di cuenta en el transcurso de la vida. La mayor cantidad de tiempo de mi vida se la dediqué a la profesión y no me arrepiento”.

Betiana Blum 6.png

Por su parte, Carnevale distinguió la vocación, el talento y el “deseo irrefrenable” de vivir de la actriz. En tanto que Rottemberg puntualizó en su talento e inteligencia, “que son dos cualidades que corren por cuerdas separadas y ella tiene las dos y que la hace moverse a través de una trayectoria extensa sin demasiados rodeos”.

Betiana Blum 4.png

Betiana Blum, Personalidad Destacada de la Cultura: la palabra de sus colegas

Claro que también los actores Facundo Arana y Sergio Surraco, amigos de la actriz, tomaron el micrófono para dedicarle unas palabras a Betiana Blum.

Arana, siempre con palabras amorosas, homenajeó a su par recordando sus inicios en la actuación y la influencia que tuvo Blum en su carrera: “La oportunidad vino directamente de tu mano. Nunca me voy a olvidar la pasión, la dedicación, el esmero, el amor, la paz y la seguridad que me diste tanto a mi como a cada una de esas almas que queríamos ir con la actuación”.

Betiana Blum 8.png

En tanto, Surraco concluyó con las alocuciones destacando el don de buena persona de Betiana: “Es una gran persona que me enseñó muchas cosas de la vida. No solo a decir bien un texto, sino a enseñarte con cada vivencia y en cómo ella en su profesión trataba al otro o generaba una alegría en el público”.

Betiana Blum es una de las actrices más emblemáticas del país, con más de treinta películas en su haber. Debutó en 1964 en Sombras en el cielo y de esta manera comenzaba un camino de éxitos ininterrumpidos. “Nuestra Galleguita”, trasmitida por Canal 9, fue el primer personaje con continuidad en televisión. En 1985 interpretó a la inolvidable Nora Musicardi en “Esperando la Carroza”, un clásico inolvidable para todos. Considerada como una de las películas más recordadas tanto sus personajes como muchos diálogos que son conocidos de memoria.

Betiana Blum 3.png

RS FOTOS.