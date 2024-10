Revelan detalles impactantes del romance de Pampita y Gonzalo Valenzuela

Claro que ese fue sólo el comienzo, dado que inmediatamente detalló la uruguaya reveló: “¿Y cómo me entero yo de que Pampita estaba en Chile, que había llegado desde México? porque yo salía con Benjamín y estaba en su departamento pasando los chanchos con él y Vicuña me lo cuenta a mí”.

“Pampita se casó con Martín Barrantes, conoció a Gonzalo Valenzuela, a través de eso conoció a Benjamín Vicuña y después le gustó más Benjamín Vicuña y se terminó la historia con Gonzalo”, aseguró la panelista de Zona Latina y expareja de Vicuña. Así como también remarcó que las primeras imágenes que los paparazzi chilenos hicieron de Pampita fueron en una cena romántica con Manguera en un restó llamando Liguria.

Además, uno de los periodistas del programa de Carlos Monti recordó que Carolina fue reina del Festival de Viña del Mar a fines de los 90 y que formó parte de un programa de ChileVisión, para enmarcar el momento en el que Pampita conoce a Gonzalo Valenzuela y se gesta la relación entre ellos.

el romance secreto de Pampita y Gonzalo Valenzuela - captura Net TV.jpg

El terminante consejo de Susana Giménez a Pampita por las infidelidades de Moritán

La sorpresiva separación de Pampita y Roberto García Moritán envuelta en rumores de infidelidades y denuncias de corrupción del empresario durante su gestión en el gobierno porteño, inevitablemente generó diversas opiniones en la farándula, y de la misma manera que Mirtha Legrand, Susana Giménez se refirió al escándalo.

Presente en la gala de Fundaleu junto muchas otras celebrities locales como Chiquita y la mismísima Carolina Pampita Ardohain, en su paso por la alfombra roja la diva de los teléfonos no dejó de charlar con la prensa y terminar dando su tajante consejo a la modelo.

Así, tras evitar hablar de su entrevista con Wanda Nara y su teórica separación de Mauro Icardi y de tildar de disparate una supuesta relación sentimental con su nuevo susano, el ex GH Licha Navarro, fue consultada por la actual situación de Pampita, quien atraviesa una nueva separación escandalosa.

"¿Cómo viste todo lo que pasó con Pampita, la separación?”, fue la consulta del cronista de Intrusos (América TV) y que reprodujo LAM. Y si bien en un primer momento Susana intentó ser políticamente correcta al deslizar “No vi nada, no sé nada, no me meto”, pero al insistir la prensa comparando a Moritán con Huberto Roviralta, la diva dijo lo suyo.

“Bueno, ¿Cuántos nos hemos divorciado?”, lanzó incómoda y luego de que otro cronista le contase que "Mirtha Legrand le recomendó que no regrese con Moritán”, Susana Giménez sentó posición y sentenció al igual que su colega: “No tiene que volver, por supuesto”. Así, para ratificar sus declaraciones, la prensa repreguntó si le recomienda lo mismo que Chiquita Legrand, a lo que la conductora reafirmó: “Por supuesto, ya viví eso. No tiene que volver”.