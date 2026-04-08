La foto que confirma el romance entre Mario Guerci y Guadalupe Vázquez: "A los besos"
El actor Mario Guerci y la periodista Guadalupe Vázquez finalmente confirmaron su relación de una manera particular, tras varios meses de versiones que circularon.
8 abr 2026, 16:44
La foto que confirma el romance entre Mario Guerci y Guadalupe Vázquez: "A los besos"
Por primera vez, Guadalupe Vázquez yMario Guerci se mostraron juntos en público, y de una vez por todas callaron todos los rumores que venían dando vueltas hace meses.
En Puro Show (El Trece) mostraron imágenes que prueban la historia de amor que surgió entre la periodista y el actor, en una actitud de una relación incipiente pero que avanza a paso firme.
“Hay imágenes de este romance, se empezaron a mostrar juntos en San Isidro, acaramelados, a los besos y agarrados de la mano”, detalló Pochi de Gossipeame en el ciclo matutino. “Parece que está bastante consolidado”, opinó la comunicadora sobre la relación del artista.
Más allá de los encuentros románticos, los vecinos y seguidores del barrio notaron que Guadalupe y Mario disfrutan de paseos tranquilos por la zona, se ríen y charlan como si nada los incomodara, y aprovechan cualquier salida para estar juntos sin preocuparse por las cámaras.
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Cuándo se separó Mario Guerci de Camila Cavallo
El actor Mario Guerci y la modelo Camila Cavallo estuvieron en pareja durante varios años y formaron una familia juntos.
Se conocieron alrededor de 2017 y rápidamente consolidaron la relación. Fruto de ese vínculo nació su hija India en 2018, lo que marcó una etapa muy importante para ambos. Durante ese tiempo se mostraban unidos, compartiendo momentos familiares y manteniendo un perfil relativamente bajo.
Sin embargo, con el paso de los años la relación se fue desgastando y finalmente decidieron separarse cerca de 2022. La ruptura se dio de manera tranquila y sin grandes escándalos públicos, priorizando el bienestar de su hija en común.
Desde entonces, cada uno siguió su camino, aunque manteniendo un buen vínculo como padres. En el caso de Guerci, tiempo después volvió a estar en el centro de la escena por su nueva relación con Guadalupe Vázquez.