La foto que confirma el romance entre Mario Guerci y Guadalupe Vázquez: "A los besos"

Embed

Cuándo se separó Mario Guerci de Camila Cavallo

El actor Mario Guerci y la modelo Camila Cavallo estuvieron en pareja durante varios años y formaron una familia juntos.

Se conocieron alrededor de 2017 y rápidamente consolidaron la relación. Fruto de ese vínculo nació su hija India en 2018, lo que marcó una etapa muy importante para ambos. Durante ese tiempo se mostraban unidos, compartiendo momentos familiares y manteniendo un perfil relativamente bajo.

Sin embargo, con el paso de los años la relación se fue desgastando y finalmente decidieron separarse cerca de 2022. La ruptura se dio de manera tranquila y sin grandes escándalos públicos, priorizando el bienestar de su hija en común.

Desde entonces, cada uno siguió su camino, aunque manteniendo un buen vínculo como padres. En el caso de Guerci, tiempo después volvió a estar en el centro de la escena por su nueva relación con Guadalupe Vázquez.