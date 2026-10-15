Revelaron la despectiva frase con la que Darío Giordano se refería a Romina Yan para ganar una apuesta

El testimonio también hizo referencia a presuntas situaciones de tensión durante el rodaje de la película de Chiquititas en Villa La Angostura y al temor de algunos trabajadores a intervenir por posibles consecuencias laborales.

Por último, el conductor sostuvo que había recibido relatos de distintas personas que conocieron de cerca al productor y aseguró que algunas de las situaciones mencionadas eran conocidas dentro del entorno laboral. “Lo sabía todo el mundo. Los productores, la jefa de prensa, Facundo Arana, así millones de cosas que ocurrían todo el tiempo ”, manifestó.

Cómo es la actual vida de Darío Giordano

Darío Giordano, el viudo de Romina Yan, estaría viviendo en Chapadmalal junto a su actual esposa, Miren Algarañaz, con quien llevaría adelante un emprendimiento gastronómico. La información fue revelada este lunes por Santiago Sposato y Marcela Coronel en PrimiciasYa (América TV), en medio de la repercusión por las denuncias de Valentín Yankelevich, quien aseguró haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su padre durante su infancia.

Según detallaron en el programa, Algarañaz se dedicó a la gastronomía y tuvo un restaurante llamado Cocina de Herencia, en el barrio porteño de Palermo, donde habría conocido a Giordano en 2012. Dos años después, la pareja se casó por civil. Además, su emprendimiento en redes sociales habría pasado a ser privado tras el escándalo.

Durante el análisis del caso, Sposato vinculó las fechas que mencionó Valentín con el inicio de la relación de su padre con su actual esposa, aunque aclaró que esa coincidencia no implica necesariamente una relación causal. “En 2010 fallece Romina y en el 2012 él conoce a otra pareja. Digo esto del 2012 porque, no digo que tenga que ver con la pareja, pero coincide con el año en el que empezaron las agresiones. Decía Valentín que estas agresiones empezaron cuando él tenía 9 años”, señaló.

Por su parte, Marcela Coronel se refirió al posible rol de Algarañaz en los episodios denunciados por el joven y planteó que podría haber tenido conocimiento de lo ocurrido. “Esto empieza, como cuenta Santi, un año y medio o dos años después (de la muerte de Romina) que coincide con la edad que él tiene cuando empieza a recibir estos golpes, y que esta mujer, él pone la palabra ‘omitía’, pero yo podría decir, por cosas que me he enterado, que podría haber sido cómplice también de esto. Empiezan los golpes, según su relato, cuando ella estaba ya en pareja con él”, expresó frente a Marina Calabró y Luis Ventura.

Finalmente, Sposato brindó detalles sobre la actividad empresarial de Giordano, quien preside Formato Producciones Sociedad Anónima, una firma que, según explicó, realizó campañas publicitarias y organizó eventos, además de trabajar con el Gobierno de la Ciudad.

De esta manera, la vida personal y profesional del viudo de Romina volvió a quedar en el centro de la atención pública tras las graves denuncias realizadas por Valentín sobre su infancia.