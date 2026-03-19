Nicki Nicole se metió en la rivalidad entre Tini Stoessel y Emilia Mernes con una terminante aclaración

"También mandó mensajes, los borró para que yo no los vea y hasta dio likes. Explicame ¿por qué alguien haría eso? No sé bien qué pasó ni porque alguien haría algo así, pero tengan cuidado en sus cuentas", manifestó Nicki Nicole indignada por el problema virtual que pacedió en los últimos días.

Y cerró su aclaración mostrando también una selfie para que "vean que era ella": "En fin, todo Ok pero sí, la maldad por berrete existe y lo comprobas con esto que me acaba de suceder. Cuiden sus cuentas, almas, mentes y cuerpos".

De esta manera, por el momento Nicki Nicole no se pronunció directamente sobre el tema del momento del ambiente musical sobre la distancia y enfrentamiento entre Tini y Emilia.

nicki nicole polemico like en instagram tini stoessel emilia mernes

nicki nicole recupero la cuenta de instagram

nicki nicole recupero la cuenta de instagram 2

Cazzu se metió en la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes con un picante mensaje

Quien dio su particular opinión sobre la distancia entre Tini Stoessel y Emilia Mernes fue Cazzu y se metió de lleno en la interna entre sus colegas desde sus historias de Instagram.

La Jefa no anduvo con vueltas y sin mencionar a ninguna de la protagonistas dio una tajante visión sobre el tema que escaló mediáticamente en estas últimas horas tras la acción virtual de Tini en dejar de seguira a Emilia en Instagram.

"El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder", escribió la artista de música urbana. Y luego amplió sobre ese concepto: "La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político".

Así, Cazzu dejó en claro su postura con un mensaje breve pero lleno de significado ante el revuelo que generó la acción virtual de Tini Stoessel, gran amiga de María Becerra, de dejar de seguir a Emilia Mernes.