Ricardo Montaner envuelto en un terrible escándalo en Miami con graves denuncias en su contra

"Dicen que sus empleados estarían haciendo malabares porque desde hace más de seis meses que no se les paga. Es más, algunos no cobrarían desde hace un año", reveló Rodrigo Lussich.

"Ellos lo pueden desmentir, pero por ahora, es la información que nos llega", añadió el periodista e incluso se refirió a los umores sobre el cierre del local gastronómico.

Crease o no, no es la primera vez que el clan enfrenta problemas económicos. Hace un tiempo, el programa ‘Chisme no like’ contó que Montaner habría puesto en venta una de sus mansiones porque ya no estaría en condiciones de afrontar los gastos que le genera.

El llanto de Stefi Roitman al escuchar por primera vez la canción que le dedicó Ricky Montaner

Súper demostrativos en sus redes sociales, la pareja de Stefi Roitman y Ricky Montaner pasa sus días en Miami entre vida familiar, trabajo y placer, y por estas horas compartieron en sus redes sociales un tierno video con la reacción de la actriz argentina luego de escuchar por primera vez la canción que le dedicó su esposo.

“Normalmente Stef escucha todas las canciones que escribo, pero hace tiempo escribí una canción en secreto sobre el día que nos conocimos y no se la he enseñado todavía”, comenzó el cantante en un video. “Estaba esperando a este día desde que escribí esa canción, es el día que recibo la canción terminada. Se la quiero enseñar para ver su reacción, a ver que opina, y la voy a grabar”, sumó.

"Te quiero hacer escuchar una canción que te escribí yo”, djo Ricky. “Amor, ¿esto es en serio?”, le dijo Stef, ya con los ojos vidriosos.

Luego de escuchar la canción que repasa cómo nació la historia de amor entre ambos, ella se emocionó hasta las lágrimas, y entre asombro y risas besó a su pareja y le dijo "Es muy linda, amor".

La canción cuyo título aún no se develó, será lanzado el 9 de febrero.