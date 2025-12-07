Se supo el fuerte motivo por el que Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se separaron

El debate se intensificó cuando Sorbo recordó: "Me parece raro que él hace poco, acá en una cámara Infama, dijo que le pensaba en proponerle matrimonio". A lo que Santiago Sposato sumó su opinión: "Está bien, pero una cosa es casarse y otra cosa es volver a ser papá. Cuando tus hijos crecieron... nada más garrón que volver a ser papá".

En medio de la conversación, Quiroz agregó un dato que generó aún más ruido: "Ángel (de Brito) subió una histori en su Instagram donde dijo Roberto estaría iniciando una relación, estaría viendo con Gisela Dulko".

Sin embargo, esa versión fue puesta en duda por el resto del panel. Laura Ubfal cerró el tema con una observación que llamó la atención: "Gisela es la íntima amiga de Milagros Brito, la exmujer de García Moritán".

Cuándo empezaron a salir Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich

La historia entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich empezó a visibilizarse en mayo de 2025, cuando la noticia salió a la luz en Sálvese quien pueda (AméricaTV). En un principio eligieron mantener la discreción, pero con el correr de las semanas se mostraron más distendidos y compartiendo situaciones que confirmaban lo que ya se había dicho.

El vínculo llamó la atención por lo rápido que se afianzó y por la química que transmitían cada vez que aparecían juntos. No obstante, todo indica que el romance se habría extendido solo por unos meses, ya que nuevas versiones aseguran que la relación terminó, dejando abierta la puerta a especulaciones sobre la vida afectiva actual de García Moritán.

Entre las presentaciones públicas más comentadas estuvo la de junio, cuando asistieron a la obra musical Gardel Pop. Allí se dejaron ver sonrientes y en pareja en el Palacio Libertad, disfrutando de la puesta que ofrece una mirada renovada sobre la obra de Carlos Gardel con adaptaciones modernas.

También compartieron la cena anual organizada por la Fundación Margarita Barrientos, ocasión en la que coincidieron con Pampita y Martín Pepa, quienes también formaron parte del encuentro solidario.