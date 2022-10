Roberto García Moritán grabó un video y le respondió a L-Gante

Moritán comentaba que “hay un gran negocio detrás de la pobreza” y el artista musical lo interrumpió y le preguntó: “¿Negocios que lucran con la pobreza o que llevan a la pobreza?”, algo que luego no tuvo respuesta de Roberto.

Embed

Por eso, desde su cuenta de Instagram, Moritán decidió publicar un video dedicado al cantante para aclararle esas dudas que quedaron sueltas en el programa de Mirtha.

“El domingo @lgante_keloke me hiciste dos preguntas muy interesantes, como te podes haber dado cuenta estaba muy metido en la conversación y no te pude responder, ¡acá van mis respuestas! Espero que nos volvamos a encontrar, un placer haber compartido la mesa con vos”, precisó.

Ante la consulta sobre si “los negocios lucran con la pobreza o llevan a la pobreza”, Moritán respondió: “Las dos cosas. Lucran de la pobreza, por eso la generan. Viven de eso”.

Y sobre los presidentes, el funcionario aclaró: “Ningún presidente va a sacar adelante a la Argentina mientras que elija ser parte del problema. O eliminamos el populismo y apostamos al trabajo, a la educación y al esfuerzo, o no hay salida para la Argentina”.

Y reflexionó: “¿Sabés lo que genera pobreza en la Argentina Elián? La inflación y todo este sistema que tenemos que cambiar”.

moritan l-gante 1.jpg

L-Gante se acercó a Mirtha Legrand fuera de cámara y le hizo un pedido especial

La visita de L-Gante a la mesa de Mirtha Legrand el sábado a la noche ha dejado mucha tela para cortar, y este lunes en LAM, América Tv, Pía Shaw contó una charla íntima que tuvo con la diva, en la que le reveló una actitud que tuvo el cantante con ella.

Mientras las angelitas debatían sobre la visita del referente de cumbia 420 al legendario programa que se emite en El Trece, Pía -que tiene una gran relación con La Chiqui- reveló las palabras de la diva sobre el cantante, y el especial pedido que le hizo el padre de Jamaica cuando se apagaron las cámaras.

"Hablé con Mirtha, y Chiquita me dijo sobre L-Gante que era "un encanto" y me dijo "mire usted, yo lo invité a él y me pidió foto y la mamá me pidió foto", le comentó Mirtha a Pía en una conversación privada.

La madre de L-Gante acompañó al artista al programa, incluso Marina Calabró en una entrevista reveló que "La mamá de él, que estaba detrás de cámara, le hizo un gesto como de 'olvidate, no te enganches con esto'. Él cambió la onda enseguida", luego del cruce entre el cantante y la conductora de La noche de Mirtha por el nombre de la bebé del cantante.