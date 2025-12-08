Roberto García Moritán y Gisela Dulko reaccionaron tras los rumores de romance: dos frases que lo aclaran todo

moritan sobre dulko

Qué dijo Priscila Crivocapich sobre su separación de Roberto García Moritán

Este lunes, en Intrusos (América TV), contaron nuevos detalles sobre la separación entre Priscila Crivocapich y Roberto García Moritán. La información se conoció luego de que circulara la versión de que la modelo tenía intenciones de ser madre, mientras que el político no compartía ese deseo.

En el programa, Paula Varela contó que había conversado con Priscila y reveló: "Hablé con ella hace un rato y me dijo que la palabra es desilusionada. Ellos salían hace siete meses y hace dos las cosas no estaban bien".

La panelista amplió su relato y sumó más detalles: "Él, muy encantador y de repente pasó de cero a cien, muy cambiante en su estado de ánimo, tratos que a ella no le gustaron, un tipo muy egoísta en algún punto".

En ese contexto, Varela explicó que la modelo atraviesa un momento complicado: "Ella está muy desilusionada. Se venían peleando mucho, discutiendo todo el tiempo porque él tiene un carácter fuerte, parece que le gustaba mandar y ella no se deja mandar. Cuando toman la decisión de separarse acuerdan que sea de bajo perfil. Y después ella ve que él sale a decir: 'Me separé porque ella no quería tener hijos', o que él no quería tener hijos, cuando muy lejos de la realidad está el tema de los hijos. Aparte, horrible, muy machista poner a la mujer en ese lugar, de que dejás a alguien porque quiere ser madre, horrible".

Finalmente, la periodista remarcó con firmeza: "Lo que me dejó muy en claro es esta desilusión que tiene, y esto va por mi cuenta, bronca que tiene, porque él salió a decir lo de los hijos cuando no es verdad. Yo le pregunté si habían hablado de maternidad y me dijo que era muy rápido, que obviamente lo habían hablado porque siempre las parejas hablan de todo, pero nunca lo habían hablado como un proyecto". Y cerró con una frase contundente: "Es un encantador de serpientes y después se convirtió en otra cosa".