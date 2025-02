Rocío Marengo apuntó contra Jésica Cirio en medio de la denuncia a Elías Piccirillo: "La cuidan"

“Yo veo que la cuidan mucho. Pero bueno, habrá motivos para cuidarla como la cuidan. Haber estado en esos temas, y estar de conductora de Telefe, canal de la familia, con esos temas tan poco claros, la felicito. Habla muy bien de ella…”, deslizó cuando le preguntaron por la causa de Piccirillo.

Luego, profundizó en su planteo y explicó: “La cuidan muchos programas que no hablan ciertas cosas que a uno como público le gustaría saber. Me parece que es raro a veces cómo tratan ciertos temas".

"Los movimientos de dinero que manejan, a veces son demasiado altos y ostentosos. Habrá trabajado mucho porque mantiene un nivel de vida muy alto", comentó algo irónica dejando claro que aun mantienen ciertas rispideces.

El marido de Jésica Cirio a punto de ir preso tras la grave denuncia: los detalles exclusivos

Elías Piccirillo, marido de Jésica Cirio, está involucrado en una complicada situación judicial acusado de millonarias deudas y estafa, y hace unos días trascendió que la modelo se separó del empresario, con quien se casó en mayo de 2024.

Incluso, en las últimas horas circuló en los medios que se habría dado un allanamiento por parte de la Justicia en los domicilios de la pareja y se habría encontrado una millonaria suma de dólares.

En este contexto, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Carlos Pousa, abogado de Francisco José Hauque, quien fue quien acusó al marido de la modelo después de ser detenido con su auto junto a su pareja en un operativo policial en enero, en el cual se investigó qué pasó y posteriormente fueron liberados.

A partir de ese hecho, donde Hauque y su pareja recuperaron la libertad a los pocos días y fueron sobreseídos, se abrió un nuevo enfoque de la investigación contra Piccirillo para determinar si estuvo detrás de esa causa falsa y también determinar la responsabilidad de los efectivos.

Piccirillo habría reconocido ante escribano público que mantendría una millonaria deuda con Hauque y éste último lo acusa de haber armado esa causa y operativo en su contra para no pagar la suma que le debe.

jesica cirio elias piccirillo 2.jpg

Pousa, abogado de Hauque, sostuvo que lo que trascendió de los allanamientos a los domicilios de Elías Piccirillo y el monto de dinero que se habría encontrado es falso, y aseguró que ese trascendido habría salido del círculo íntimo de la modelo. Además, dejó en claro que la situación procesal del marido de Jésica Cirio es muy compleja.

"Lo del allanamiento es falso y es una información que salió del propio entorno de Piccirillo y Cirio y no sé con qué finalidad e intención. No se lo ha allanado y no está por suceder, sí está siendo investigado Piccirillo y los domicilios que comparte con su esposa", precisó el letrado.

Y continuó: "A posterior van a haber novedades. Mi cliente es víctima del hecho de esta causa armada, esta sobreseído, está en libertad desde el 27 de enero, y ya somos querellantes".

"A los que terminen detenidos pueden quedar varias decenas de años en prisión", aseguró con firmeza el letrado, dejando en claro la complicada situación procesal que enfrenta el marido de Jésica Cirio.

Y explicó cómo se enteró de noticia del supuesto allanamiento de los medios: "Estaba en los Tribunales de Comodoro Py cuando surgió la noticia y me acerqué a la Fiscalía y no estaban al tanto de esto. Es más, la doctora Capuchetti hace diez días que no entiende más en la causa y ahora está en manos de Sebastián Casanello".

"Conozco la causa al punto y la coma y no tengo dudas que cuando se den los allanamientos se dará la detención del individuo", concluyó Carlos Pousa acerca del panorama judicial que enfrenta el marido de Cirio.