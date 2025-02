La rara actitud de Jésica Cirio sobre la denuncia a su marido Elías Piccirillo que podría tener el peor final

Así las cosas, mientras repasaban este miércoles en Intrusos (América TV) el derrotero de Jésica desde su escandalosa separación de Martín Insaurralde, su repentino noviazgo y casamiento con Picirillo en medio de todo tipo de lujos y ostentación, hicieron referencia al allanamiento aclarando que hasta el momento no ocurrió.

Fue allí cuando Karina Iavícoli intervino revelando que Cirio se había comunicado con ella. "A mí me mandó un mensaje Jésica y me dijo 'eso no pasó'", en referencia al supuesto allanamiento.

Y frente a la consulta de la periodista de si tiene miedo que su marido vaya preso, la modelo respondió tajante y enigmática: "Nada de lo que salió ayer es real. No voy a hablar de ninguna otra cosa. Averigüen. Hagan bien su trabajo y listo".

Se supo la firme medida que tomó Jésica Cirio luego de su separación de Elías Piccirillo

A ocho meses de casarse, Jésica Cirio y Elías Piccirillo enfrentan una polémica e inesperada separación, marcada por un fuerte conflicto judicial que involucra al empresario. Días atrás se supo que la modelo tomó una drástica decisión tras la confirmación de la ruptura y la investigación en curso.

El lunes 10 de febrero, en Intrusos, la periodista Paula Varela reveló detalles del caso y confirmó que la causa en la que está implicado Piccirillo habría sido determinante para el quiebre. “Jésica lo echó de la casa familiar de Nordelta”, aseguró.

Además, la periodista reveló por entonces que la modelo también decidió abandonar la propiedad: “Me acaban de contar que Jesica dejó la casa por miedo a los allanamientos. Ahora la causa de Elías está bajo secreto de sumario, pero en los próximos días se abriría, y ahí podríamos conocer más detalles”.

Según Varela, Cirio se mudó temporalmente a Costa Esmeralda, donde intenta mantenerse alejada del escándalo. “Ella se fue este fin de semana, pero la noticia trascendió ahora. Lo hizo justamente por estos allanamientos que se vienen”, explicó la periodista. También agregó que Piccirillo sigue en la zona, pero en otra vivienda, ya que la pareja poseía dos propiedades.