Rocío Oliva, tras recibirse de periodista deportiva, contó por qué eligió esa carrera: "Es una gran herramienta"

"Me recibí de periodista deportiva", expresó con felicidad la futbolista con una foto donde se la ve con el clásico cartel de recibida, llena de harina y huevos en la cabeza que le arrojaron sus seres queridos, y con el estadio de River Plate de fondo.

rocio oliva periodista 1.jpg

"Hace 3 años comencé un camino que parecía largo e inalcanzable. Con vértigo al principio, luego con disfrute. Hoy puedo decir que cumplí el objetivo, que soy Periodista Deportivo, egresada de River Plate", indicó luego en un posteo de Instagram.

Y añadió: "Los sueños se cumplen en vida, me siento orgullosa del logro y lo comparto con todos ustedes… voy por más! Gracias a mi familia por apoyarme, especialmente a mi mamá".

En charla con PrimiciasYa, Rocío Oliva contó por qué se decidió a estudiar periodismo deportivo y cómo fueron estos años de carrera. "Todavía estoy celebrando el logro y disfrutándolo con mi familia", expresó feliz a horas de la meta alcanzada.

rocio oliva periodista 2.jpg

Y sobre los años de estudio de la carrera de periodismo deportivo, Rocío explicó: "Fueron años maravillosos, el primero fue todo online por pandemia. Ya los dos restantes presenciales, muy lindos, ya que pude conocer a mis compañeros y profesores".

"Me gusta el periodismo y el deporte, me pareció buenísima la idea de poder estudiar la carrera en el club de mis amores, en River", remarcó.

Luego fundamentó sobre la elección de su vocación: "Grandes periodistas del medio son en realidad periodistas deportivos: Alejandro Fantino , Marcelo Tinelli, entre otros. Siempre voy a estar cerca de esta profesión, porque es una gran herramienta profesional, te da una mirada distinta, y eso te queda para siempre".

"Chechu Bonelli estudió en River, así que un día la llamé y me dijo: 'anotate hoy mismo, no lo dudes'... ¡Y así fue!", recordó sobre la decisión de comenzar a estudiar la carrera.

Y cerró: "Luciana Rubinska al siguiente año fue la directora de la carrera y me dio mucha satisfacción aprender con ella y los grandes profesores y profesoras que tiene el club".

rocio oliva periodista.jpg

Rocío Oliva quebró en llanto al recordar cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona

Este viernes, Rocío Oliva visitó Intrusos, América Tv, y protagonizó un momento muy emotivo. La entrenadora de fútbol se quebró al recordar cómo fue que se enteró de la muerte de Diego Maradona.

"Yo estaba en estudio Mayor, grabando un programa, y empezaron a hablar de rumores. Cuando lo confirman en los medios, yo estaba arriba del auto", comenzó narrando la joven.

Rocío precisó que fue su mamá quien le dio la triste noticia: "Hablé con mi mamá. Dije: 'va a ser la única que me va a decir la verdad'. Me lo confirmó mi mamá. Me acuerdo que estaba Pampita cerca. Ella me abrazó y me dijo unas palabras".

En el trayecto a su casa, la joven trató de procesar lo que había ocurrido. "Me fui manejando. A mí manejar me hace bien. A mí manejar me sirve para pensar mejor las cosas", agregó.

Finalmente, cuando llegó a su domicilio, Rocío recibió la contención de sus afectos cercanos. "En casa estaban mis amigos y mi familia esperándome", cerró la rubia.