Rocío Oliva quebró en llanto al recordar cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona

Rocío precisó que fue su mamá quien le dio la triste noticia: "Hablé con mi mamá. Dije: 'va a ser la única que me va a decir la verdad'. Me lo confirmó mi mamá. Me acuerdo que estaba Pampita cerca. Ella me abrazó y me dijo unas palabras".

En el trayecto a su casa, la joven trató de procesar lo que había ocurrido. "Me fui manejando. A mí manejar me hace bien. A mí manejar me sirve para pensar mejor las cosas", agregó.

Finalmente, cuando llegó a su domicilio, Rocío recibió la contención de sus afectos cercanos. "En casa estaban mis amigos y mi familia esperándome", cerró la rubia.

Polémica con Rocío Oliva: fue acusada de lucrar con la muerte de una amiga y su defensa indignó a todos

En octubre de 2022, Rocío Oliva tuvo que afrontar un noticia atroz: su amiga Juliana Gómez murió en un siniestro vial, en la Ruta 9, cuando viajar junto a su equipo de fútbol de Merlo, provincia de Buenos Aires, a la localidad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.

A un hecho de esa tragedia, la ex pareja de Diego Maradona quedó envuelta en una polémica. La entrenadora de fútbol femenino organizó un evento deportivo para recaudar fondos para el resto de las compañeras de Gómez.

La convocatoria Rocío consistió en un partido en homenaje a Gómez. "Relámpago de fútbol femenino a beneficio. Un año sin Juli, jugamos al fútbol por ella”, decía flyer del evento, que tenía un costo de mil pesos para anotarse y prometían sortear regalos entre los participantes.

La iniciativa de la ex de Maradona provocó el enojo de Marisa, la madre de la jugadora que perdió la vida. "Me dolió el corazón porque yo vengo luchando con tanto amor para que la imagen de mi hija quede bien alta. Ver eso tan bizarro.... me dolió profundamente”, manifestó, en diálogo con Bien de mañana (El Trece).

La respuesta de Rocío no se hizo esperar. “No sé quién es la señora. Mañana como mucho se le termina la fama”, retrucó la rubia y provocó más enfado en la madre de Gómez. "¿Qué no sabe quién soy esta chica? Bueno, lo lamento por ella. Soy la mamá de Juliana Gómez, tu compañera que murió, y vos viste cuando murió, iba en el auto adelante tuyo”, le contestó Marisa, indignada con sus declaraciones.