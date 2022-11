Rocío Oliva recordó a Diego Maradona a dos años de su muerte con fotos y video

Embed

Lo cierto es que este viernes 25 de noviembre, al cumplirse dos años de la muerte de Diego, Rocío Oliva recordó a quien fue su pareja durante varios años desde las redes sociales.

La jugadora de fútbol compartió un video con Diego y fotos con un corazón. “Estás en el corazón de cada argentino, cada futbolero en el mundo, y cada jugador del planeta, y por siempre en el mío. Puru”, escribió en una historia de Instagram con la canción de rock Maradó, de Los Piojos, dedicada a él, y en la imagen se los ve junto a la preciada copa del mundo.

rocio oliva diego maradona 2.jpg

Además, compartió otro posteo en su cuenta con un corazón y otra foto junto a él. Sin duda, una fecha muy especial y dolorosa para ella también como todos los argentinos que lo recuerdan día a día, y en este día de mucha tristeza aún más.

rocio oliva diego maradona.jpg

Diego Maradona Jr., enojado, explicó por qué no deben comparar a su papá con Lionel Messi

Tras la derrota de la Selección Nacional en el arranque del Mundial Qatar 2022, muchas críticas fueron dirigidas al capitán del equipo: Lionel Messi.

Muchos de los desertores del delantero rosarino lo comparan inexorablemente con el otro gran 10 de la Selección: Diego Maradona. Y, rebajan el talento de la Pulga ante el ex astro por la más grande diferencia que tienen en este momento: Diego sí obtuvo la Copa del Mundo en el ´86.

"La comparación entre Messi y mi padre es inaceptable", comenzó diciendo el hijo italiano de Diego, que murió hace dos años. "La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero, no quiero tirarle la cruz de inmediato a Lionel", remarcó.

Sobre la derrota de la selección, indicó: "Estoy destrozado por esta derrota. Me cuesta creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura. Tenían bastante miedo. El fútbol es así. Vienen a ti. A veces sucede que pierdes incluso contra oponentes mucho más débiles".