Diego Maradona Jr., enojado, explicó por qué no deben comparar a su papá con Lionel Messi

"La comparación entre Messi y mi padre es inaceptable", comenzó diciendo el hijo italiano de Diego, que murió hace dos años. "La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero, no quiero tirarle la cruz de inmediato a Lionel", remarcó.

Sobre la derrota de la selección, indicó: "Estoy destrozado por esta derrota. Me cuesta creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura. Tenían bastante miedo. El fútbol es así. Vienen a ti. A veces sucede que pierdes incluso contra oponentes mucho más débiles".

Se conoció una escandalosa interna de la Selección Nacional y todos apuntan contra el papá de Tini Stoessel

La Selección Argentina no arrancó con el pie derecho en el Mundial Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni perdió en el primer partido contra Arabia Saudita y ahora debe ganar los próximos dos partidos.

Sin embargo, se comenzaron a barajar algunos rumores de por qué los jugadores están desconcentrados y al saltar la ficha el que quedó en la mira es Alejandro Stoessel, el papá de Tini.

“Hay bronca con el papá de Tini Stoessel, que está haciendo negocios con algunos jugadores haciéndoles contratos para que ellos filmen la intimidad de la delegación. Boludean con el teléfono y no están concentrados”, indicó Eduardo Feinmann sobre el conflicto en su ciclo radial Alguien tiene que Decirlo.

“Es con la pelotita, no con el celular, muchachos”, dijo el periodista y uno de sus columnistas, Leandro Buonsante, indicó que el material sería usado por alguna plataforma para -al terminar todo- meter una documental de la selección.

Tras el primer partido, Lionel Messi salió a hablar y expresó su optimismo con el equipo y por lo que vendrá, asegurando que todos quieren clasificar para octavos de final.