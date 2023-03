Rodolfo, el papá de Nacho, maltrató a la perra Mora en Gran Hermano 2022 y generó repudio en las redes: el video

Embed

En la imagen se puede ver a Rodo retando de manera categórica a la perrita y le pega en la nariz con una sandalia por sólo jugar con el canasto de basura de la cocina.

"No. Dale, dale para allá. ¡Hey! ¡Mora!", le gritaba Rodolfo al animal a la vista de todos. A lo que Romina Uhrig reaccionó: "¡No!". Sin embargo, el padre de Nacho insistía en su postura: "¡No, no, no, no!". "¡Basta!".

Romina llamó a Mora de inmediato para sacarla de esa situación: "Vení, vení, vení". Y el hombre le dijo: "No le hagas mimos", pero la ex diputada no le hizo caso.

La difícil confesión del padre de Nacho en Gran Hermano 2022: "Era alcohólico"

En una chala a corazón abierto con la Tora, Rodo, el padre de Nacho, hizo una confesión muy dura sobre su pasado que sorprendió a todo el público de Gran Hermano 2022: era alcohólico y llegó a tocar fondo.

"Mi madre era alcohólica, prefería el alcohol antes que a mi, y ¿que hacía yo en mi adolescencia?, lo mismo que ella, porque no tenía otro ejemplo", comenzó.

"Nacho tenia una abuela que era la mejor, y a mi me hubiera encantado que mi mamá tenga esa relación con él pero no pudo. Era una persona que no era mi mamá ella", añadió.

"Yo de adolescente me metía en el boliche hasta emborracharme, y lo hice por muchos años, me perdía", dijo, e incluso recordó una dura anécdota sobre cuando una vez puso en riesgo su vida y fue socorrido por un amigo.

"Cuando nació Nacho me prometí que iba a hacer todo lo posible para que yo no sea así", reconoció sobre cómo supero ésta dura adicción que marcó su vida.