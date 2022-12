Al futbolista del Atlético de Madrid le siguieron el arquero brasileño Alisson Becker con un 5.63%; Kevin Trapp, de Alemania, con el 5.35%; Bremer, de Brasil, con el 5.11%; y el francés Olivier Giroud, con 4.95%.

Por estas horas, se espera el reencuentro de De Paul con sus hijos, Francesca y Bautista, luego de ser duramente criticado por no haberlos ido a visitar tras su llegada al país, y sí sorprender a su novia, Tini Stoessel, lo que provocó la furia de su ex, Camila Homs.

Rodrigo De Paul fue elegido como el jugador más lindo del Mundial 2022 2.jpg

Las internas entre Camila Homs y Rodrigo De Paul, que desencadenaron una guerra feroz

Tras la victoria con la Selección, Rodrigo de Paul quedó envuelto en un escándalo con su ex, Camila Homs. El buen vínculo entre ellos se quebró tras el triunfo en el Mundial Qatar 2022.

Según trascendió, la modelo se enojó con el jugador porque decidió ir a celebrar primero con su actual pareja, Tini Stoessel, en vez que reencontrarse con sus hijos.

image.png

En Intrusos (América TV), Maite Peñoñori comentó que Camila se sintió muy decepcionada ayer con Rodrigo porque lo estaba esperando en Puerto Madero con los dos hijos de ambos. "Fue a comprarle un regalo, que la hija de ellos le iba a entregar", precisó la panelista.

El futbolista no cumplió con su palabra y se reencontró con Tini Stoessel, quien se encontraba ensayando sus shows en el Campo Argentino de Polo.

Pero eso no fue todo. La periodista de Intrusos reveló que hubo otro gesto del jugador que no fue del agrado de Camila. "Días antes de la final. Rodrigo le pidió a si podía mandar a los chicos con la niñera. Finalmente, ella le dijo que no", sentenció Maite.