Rodrigo de Paul le cortó el teléfono al papá de Tini Stoessel y todo terminó de la peor manera

Tini Stoessel Rodrigo de Paul.jpeg En medio de un escándalo comenzó el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, y en medio de otro similar podría terminar también.

"Por lo que pude averiguar, Rodrigo de Paul habló con la madre y le dijo que ya no aguanta más y que si fuera por él diría ahora mismo que ya no están más juntos, pero que no sabe por qué los padres de Tini quieren oficializar la cuestión recién cuando termine el Mundial de Qatar", contó Fernández.

En tanto, Luli agregó que la relación habría terminado por resquebrajarse luego de una áspera conversación entre el papá de Tini Stoessel y el futbolista. "Lo que me cuentan es que hubo una llamada del padre de Tini, de Alejandro Stoessel, a De Paul, y que la charla fue subiendo de tono y que terminó muy mal. De Paul le cortó el teléfono y desde ahí quedó todo mal, aunque se desconoce por ahora el contenido de esa charla", concluyó terminante al tiempo que Rodrigo Lussich recordó aquella polémica declaración de Tini en los Gardel al vacilar frente a la consulta de si estaba enamorada.

Inesperada respuesta de Tini Stoessel cuando le preguntaron si estaba enamorada de Rodrigo De Paul

En la previa de los Premios Gardel 2022 en agosto pasado, Tini Stossel no pasó inadvertida cuando le preguntaron por sus sentimientos para con su ¿novio? Rodrigo De Paul. Lizardo Ponce, el periodista que estaba asignado en la alfombra roja de la transmisión que llevó adelante Star+ le hizo la pregunta más incómoda a la cantante que ganó 2 Premios Gardel durante la ceremonia.

"¿Estás enamorada?", fue la pregunta que lanzó Lizardo Ponce en la amena charla que mantuvo con Tini Stoessel antes de que comience la transmisión.

tini-stoessel-rodrigo-de-paul-premios-gardel.jpg Tini Stoessel se mostró dubitativa en los premios Gardel cuando le preguntaron si estaba enamorada de Rodrigo de Paul.

Y fue allí cuando Tini empezó a generar dudas no sólo en los presentes sino que también en los que iban siguiendo la entrega y comentando por redes sociales.

"¡Qué palabra! Estoy muy bien, contenta, disfrutando, a Rodrigo lo quiero con todo mi corazón, justo vengo de Madrid, estuve unos días allá, estoy re contenta y Rodri es lo máximo. Le está yendo increíble en todo lo que hace y nos acompañamos muy bien", alcanzó a contestar Tini Stoessel generando más dudas que certezas, si bien luego volverían a mostrarse juntos. Pero tal parece que al término del Mundial de Qatar, la ruptura se oficializaría de manera pública.