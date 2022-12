Rodrigo De Paul subió al escenario y le confesó a los fans de Tini Stoessel: "Les voy a contar por qué amo a esta mujer..."

rodrigo-de-paul-tini-stoessel2.jpg

En otro momento subió al escenario con la camiseta de la Albiceleste, que también llevaba puesta la cantante, y levantó la copa para hacer delirar a todos los presentes.

Fue allí cuando hizo su mayor confesión de amor: "Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor".

Pero además se vivió un momento picante cuando Tini cantaba uno de sus más exitosos temas: La Triple T. En el momento del estribillo la cantante y el futbolista gritaron de manera efusiva "que los envidiosos se vayan pal carajo". De inmediato, muchos empezaron a decir que ese mensaje estaba dirigido a Camila Homs, quien en los últimos días manifestó su furia con el padre de sus hijos.

Embed

Dónde vive Rodrigo De Paul en la Argentina

Desde que Rodrigo de Paul llegó a la Argentina, todo lo que hace es noticia, sobre todo luego de ser campeón del mundo y estar de novio con una de las estrellas pop del país, Tini Stoessel.

Y este jueves, en LAM (América TV) , revelaron en exclusiva dónde estaría parando el mediocampista de la Selección Argentina, antes de regresar a España para reincorporarse al Atlético de Madrid.

Ya instalado en Buenos Aires, De Paul estaría viviendo en uno de los departamentos que Lionel Messi tiene en Puerto Madero, y lo que llamó la atención es la locación.

Sucede que en la misma zona vive Camila Homs, su ex, con sus hijos, y más allá de que resulte lógico para cualquier pareja, en el caso de ellos es llamativo ya que hace apenas un día se estaban tirando indirectas en las redes sociales.