El video de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel y un invitado muy especial antes del show

En la siguiente storie, Tini muestra el particular look que eligió para su concierto, a tono con el gran momento que estamos pasando los argentinos luego del campeonato del mundo: sus uñas están "lookeadas" con la bandera de Argentina, y las muestra súper contenta junto a su novio.

Para cerrar los videos con la Triple T, el mediocampista y campeón del mundo anuncia quién será la invitada especial de hoy: nada más ni nada menos que la medalla de los campeones, colgada de su cuello y con una sonrisa de oreja a oreja.

Explosivos detalles del llamado que Rodrigo de Paul le hizo a Camila Homs y que enfureció a la modelo

Tras el enojo de Camila Homs con Rodrigo de Paul por no ir a ver a sus hijos el primer día que llegó a la Argentina y optar por estar junto Tini Stoessel en un ensayo en el Hipódromo sacó a la luz el llamado que recibió la modelo del futbolista, antes de la final en el Mundial Qatar 2022, que la llenó de furia.

"A mí lo que me contaron es que hubo un llamado de Rodrigo, 5 días antes de la final del Mundial, y le dijo a Camila 'mandámelos con la niñera'. Toda la familia de Rodrigo estaba en Qatar, no podían venir a llevarlos, y no había intención de que viaje Camila", reveló Maite Peñoñori en Intrusos (América TV).

Luego, Flor de la V remarcó la edad del hijo más pequeño de De Paul: "Tiene un bebé de un año". Y la panelista acotó: "El rapero de Camila también fue que la niñera tiene 22 años. Pero Rodrigo quería que los chicos viajaran a la final".

Finalmente, los menores se quedaron en la Argentina con Camila Homs y vieron a Rodrigo de Paul coronarse campeón del Mundo en Qatar por la televisión. Y este martes, el futbolista se reencontró con sus hijos.