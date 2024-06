Se conocieron nuevos detalles de la escandalosa fiesta de cumpleaños de Rodrigo de Paul

Alexis MAc Allister Rocío Robles - captura Socios del espectáculo.jpg

“Fue un cumpleaños normal como cualquier otro. Estábamos todos ahí con los teléfonos. Yo estuve mucho tiempo en pareja con alguien del fútbol y por eso conozco a todos los futbolistas, representantes y gente del medio. Me sorprende mucho esta información y no me gusta porque sé que él está en pareja y esto perjudica a mucha gente”, disparó Rocío negando una vez más la versión de romance con Mac Allister y desmintiendo que a los invitados les retiraron los celulares al ingresar a la fiesta.

Además, Rocío analizó el posible motivo por el que la relacionaron con el futbolista. “Entiendo que haya circulado esto pero no hay ninguna posibilidad de que yo haya estado a los besos en un boliche. Bailé con todo el mundo, pero no pasó nada. De hecho yo me fui con quien llegué, que tampoco viene al caso, pero que nada que ver con el fútbol”, disparó firme.

Fiesta Rodrigo de Paul- Estábamos todos con los teléfonos - captura Socios del espectáculo.jpg

Asimismo, dejó en claro que con Alexis no tiene ningún tipo de contacto al explicar: “Estaba en la misma mesa, pero nada más. No nos seguimos ni en redes. Mi círculo es muy chico y no tengo nada que aclarar. Estoy tranquila con lo que hice y supongo que él con su pareja también”.

Por último, sobre la supuesta prohibición de usar los teléfonos celulares durante la fiesta, Robles aclaró tajante: “En ningún momento nos revisaron la cartera ni nada. No es que nos pidieron que dejáramos los celulares o que los apagáramos. Era mucha gente en un lugar súper conocido, era una fiesta como cualquier otra. Para mí hay mucha fantasía alrededor de esto”.

Embed

El video de la descontrolada fiesta de cumpleaños de Rodrigo De Paul rodeado de mujeres

Separado hace meses de la cantante Tini Stoessel, Rodrigo De Paul celebró hace unos días su cumpleaños número 30 y lo hizo a todo trapo con una gran fiesta que tuvo lugar en la zona de Puerto Madero donde asistieron amigos y muchas mujeres.

El futbolista del Atlético Madrid y la Selección Argentina festejó su cumpleaños, que fue el 24 de mayo, a todo ritmo y en el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, dieron detalles del evento.

“De Paul festejó sus 30 años en la Argentina. Había 30 muchachos invitados y había 90 señoritas invitadas”, comentó el conductor Adrián Pallares, mientras se pasaban algunas imágenes de la celebración que contó con la presencia de Luck Ra, quien hizo un show.

Rodrigo de Paul.jpg

“Tengo una información sobre este tema también. Porque gente cercana a la familia de Rodrigo, que no está aquí en la Argentina, pero con la que han estado hablando por la zona de Ibiza, dicen que él sigue muy enganchado con Tini. El problema es que ella no quiere saber nada”, agregó Nancy Duré.

Y el panelista Matías Vázquez contó detalles del operativo que se organizó para que un numeroso grupo de chicas participe del festejo: “Yo hablé con el staff que llevó las presencias a la fiesta, que fue en un boliche muy reconocido de Puerto Madero la fiestita que se hizo después el viernes por la noche”.

“El jueves ya había ido al boliche de la Costanera Tequila y esas imágenes primero se subieron y después las borraron, desaparecieron en tiempo récord”, reveló Mariana Brey de las alocadas noches de Rodrigo de Paul en Buenos Aires por su cumpleaños antes de la preparación para la Copa América 2024 en Estados Unidos donde es una fija en la lista que entregará el DT Lionel Scaloni.