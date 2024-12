Rolando Barbano reveló cómo fue el encuentro con Iliana y Coca en el cumpleaños de Marina Calabró

Y en cuanto aquella polémica por su supuesto desplante a Iliana que quedó registrado ante las cámaras de LAM, Rolando Barbano comentó: "No había nada que aclarar, fue un invento y eso se desarrolla en algunos medios, en otros no".

Embed

"No es que no la vi (a Iliana), no tenía ganas de charlar adelante de ella en cámara. Imaginate si vos te encontrás con tu cuñada y hay una cámara apuntándote para registrar el diálogo", continuó.

Y dejó en claro por qué evitó cruzar palabras con la hermana de su pareja delante de la cámara: "No me inhibe, me rompe las pelo...".

"Coca es adorable, una diosa. Charlamos de cosas de familia con Coca, Iliana, todo bien", explicó Rolando Barbano. Y luego Guido Záffora contó que Marina y Rolando "pasarán juntos la Navidad".

rolando barbano familia marina calabro.jpg

El particular mensaje de Rolando Barbano a Marina Calabró por su cumpleaños y su picante respuesta

Este viernes 13 de diciembre la politóloga y periodista Marina Calabró está cumpliendo 51 años, y su novio Rolando Barbano fue el primero en saludarla, al menos en las redes sociales, para dejar en claro que tras algunas idas y vueltas en el comienzo de su relación hoy viven a pleno y a la vista de todos su relación amorosa.

Así, el periodista especializado en policiales eligió una serie se postales que refleja estos meses juntos y enamorados, a las que les sumó un particular saludo en su perfil de Instagram: “Feliz cumpleaños, mi catarata de amor”, con el que describió con una clara metáfora a Marina.

Como era de suponer, la menor de los Calabró no tardó más de unos pocos minutos en responder el efusivo saludo virtual, que seguramente hoy tendrá su correlato personal.

"¡Ayyyy mi vida!!! ¡Me hiciste emocionar!!! Cada foto que elegiste es un instante de felicidad incomparable. Gracias por crear momentos únicos, por hacerme el aguante en las buenas y en las otras y por invitarme cada día a la aventura de tenernos, de apasionarnos, de amarnos y de este NOSOTROS inigualable. Te amo huracánicamente", pudo leerse la respuesta de Marina como primer comentario al posteo de Barbano junto a un corazón rojo y el símbolo de infinito, y al que luego se sumaron varias decenas de cálidas reacciones alegrándose por la felicidad de los tortolitos.