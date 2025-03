El impactante relato de Roly Serrano sobre cómo cambió su vida luego del accidente

"Me di cuenta del afecto que tengo por mis amigos, el dolor que le causé a mi familia", reconoció Serrano frente al periodista Diego Sehinkman.

Además, hizo un recorrido por todos los momentos difíciles que pasó en su vida y que hoy lo convierten en un ejemplo de resiliencia. “Creía que era invencible. Sobreviví a tantas cosas en la vida...", aseguró.

Y en ese sentido, enumeró: "Abandono materno, el maltrato de unos tíos... Viví solo en la calle desde los 13 años, comí cartón para calmar el hambre. La pérdida en mi vida fue constante".

“Siempre intenté sobrevivir a todo, pero nunca pensé en ese momento que yo también podía causarme daño, no solo lo exterior. Yo mismo me lo estaba causando”, remarcó.

“Me dormí. Venía de la temporada teatral de Córdoba y en la ruta me dormí”, reconoció el actor en su visita al ciclo La noche de Mirtha, El Trece.

“Viajé solo y gracias a Dios y a la vida no lastimé a la familia a la que choqué", dijo sobre su gran miedo de lastimar a quienes circulaban en el otro vehículo involucrado en el choque.

"El choque fue de atrás. Yo me dormí y me llevé por delante el coche que venía. Yo venía a 100 kilómetros por hora, pero es una camioneta pesada", precisó Roly Serrano sobre el accidente vial.

El actor contó que fue el Puma Goity quien le recomendó dos días antes del terrible accidente que no viaje solo en el auto pero que él no le hizo caso.

“El Puma Goity, me llamó dos días antes y me dijo ‘Hermano, ¿vas a venirte?‘. ’Sí, ya terminé la temporada, voy a descansar dos días y me vuelvo', le dije. ‘No vengas solo’, me pidió, y le dije ‘no te hagas problema, voy a buscar a alguien que me acompañe’. Yo no me sentía tan cansado y no le hice caso", indicó.

“Dos días antes había descansado, pero estaba muy gordo. Muy fumador. Muy todo. Excesos”, admitió sobre los problemas de salud que arrastraba.

Y contó cómo está ahora tras aquel grave accidente: “Camino con un andador. Como dijo Daniel Araoz en el programa de Juanita. ‘Rolito no está para el salto del tigre, pero en unos meses. Esperemos un poquito".