Romina Gaetani reavivó su polémica con Facundo Arana y aseguró: "No me arrepiento de nada"

Luego, Arana se defendió de estas acusaciones y aseguró no ser una persona violenta ni tener registro de esas situaciones que Gaetani señaló. Para aclarar todo, los abogados de ambas partes se pusieron de acuerdo y organizaron una reunión en el Hotel Faena, para no tener que llegar a Juicio.

"Fue un encuentro armónico, donde lejos de generarse una discusión, automáticamente empezaron a tirarse flores, como en aquel momento. Hablaban de sus cualidades artísticas, de sus ganas de hacer cosas nuevas juntos. Y obviamente, el tema más importante, que fueron estas situaciones que Romina había interpretado con cierta violencia. Hablaron del contexto, de cómo se habían dicho esas cosas", dijo Fernando Burlando en el ciclo de América.

Y sumó: "Facundo aclaró su postura y Romina, la de ella. Si bien se mantuvieron los dos en sus apreciaciones, lo más importante es que se pudieron poner de acuerdo en que a veces frases, fuera de un contexto general, pueden interpretarse de manera diferencia a lo que había ocurrido en el pasado. Apenas se encontraron, se dieron un abrazo con mucho cariño y afecto. Son amigos desde hace muchísimos años. Y por supuesto, sucedieron cosas que justamente ahora están tratándolas, limando las asperezas. Me parece que es muy positivo para los dos".

Romina Gaetani Facundo ARana.jpg

¿Quedó todo bien entre Romina Gaetani y Facundo Arana?

Pero ahora parece ser que el acuerdo al que llegaron los actores quedó en el olvido, ya que Romina Gaetani volvió disparar contra Arana en una nota con Socios del espectáculo: "Fue un episodio raro. Burlando llamándome... Yo no me retracté, no sé si el vínculo quedó subsanado o no. Yo estoy bien con el tema", comentó la actriz.

Luego, el cronista le preguntó si volvería a trabajar con Arana y Gaetani arrojó: "Sí. De hecho se lo dije, se lo propuse. No es profesionalismo, es más que eso. Ahora no tengo ganas de revolver eso. Lo que saco de bueno son las cosas que nos pudimos decir en ese poquito tiempo con nuestros abogados, cada uno tiene su opinión. Yo no me arrepiento de nada".