Romina de Gran Hermano 2022 explicó por qué Caramelo aún no vive con ella: "Me dijeron que..."

“Cuando fui a placa con Camila Lattanzio le pregunté a la producción si me lo podía llevar y me dijeron que no. Pero en esta última, sí. Yo si sabía que se iba a ir con veterinario ni lo sacaba”, explicó Romina sobre el futuro de Caramelo.

A lo que luego Santiago del Moro amplió para despejar cualquier tipo de duda o polémica al respecto: "Lo tiene el veterinario y van a hacer una adopción responsable con ella. Los perritos entraron ahí para ser adoptados. Obviamente que pueden adoptar a los dos juntitos o no. Ella eligió a uno y Marcos a otro".

La familia de Marcos de Gran Hermano 2022 mostró la imponente cama donde dormirá Mora

Tras confesar lo que realmente siente por Julieta Poggio ante la pregunta de Tomás Holder, se supo más de lo que será la vida de Marcos Ginocchio junto a Mora una vez que abandonen la casa de Gran Hermano 2022.

Desde las redes sociales, el papá de Marcos, José, mostró la imagen de la lujosa e imponente cama donde dormirá la perrita una vez que esté junto a su nueva familia. "Morita ya tiene su cama", anunció en Instagram arrobando al lugar donde venden el producto.

Desde la familia del Primo mostraron la cama donde descansará Mora una vez que finalice el exitoso reality, un confortable sofá color rojo, valuado en el mercado en unos 22 mil pesos.

Cabe recordar que desde que llegaron Mora y Caramelo a la casa, la conexión de Marcos con las mascotas fue total y los perritos llenaron de ternura a los hermanitos en el tramo final del programa.

Caramelo finalmente ya abandonó la casa junto a Romina Uhrig y Mora quedará bajo el cuidado y amor del salteño.