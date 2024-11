Romina Manguel confesó la vergonzosa metida de pata que tuvo con Nico Occhiato: "Humillada"

Embed

Pero, por esas cosas de la vida, luego de un tiempo se vio en la obligación de recurrir a Occhiato por segunda vez. "Mis hijas van a un colegio con orientación en comunicación. La mayor tenía una presentación muy importante y me pide que la ayude a conseguir a un entrevistado. Le ofrecí a Lanata en ese momento pero ella quería a Occhiato... al único que querían... tuve que contactarlo", contó algo sonrojada.

Así, Manguel agregó que cuando lo invitó al colegio de sus hijas, Nico le hizo un planteo en el que una vez más lo desestimó. "Él me había preguntado si había seguridad y me pareció demasiado, pero tuvieron que poner vallas... la gente se le tiraba encima, una locura".

Por último, concluyó divertida haciendo una mea culpa: "Sinceramente no podía creerlo. Fue una revolución, él un divino. Estuvo con los chicos... nunca me dio la nota pero fue al colegio. Encima yo quería quedar bien con él, pegar buena onda porque fue un encanto con los chicos y le tiré algo así como 'parecés el de los Beatles... no sabés seguro ni quiénes son'. Me miró con cara de 'boluda, no la remontás más'".

Romina Manguel y Nico Occhiato - Fui humillada - captura Socios del espectáculo.jpg

Romina Manguel desafió los rumores de romance con Jorge Lanata con una picante chicana

En medio de la preocupación por el delicado estado de salud de Jorge Lanata, Romina Manguel aclaró en LAM, América Tv, cuál es el vínculo cercano con su familia y enfrentó los rumores de un romance con el periodista, que es un gran amigo de ella.

“Jorge protege a sus hijas, las ama, las adora como la gran mayoría de los papás que tienen la suerte de tener una relación con los hijos, con idas y vueltas como tienen todos los padres”, dijo la periodista.

Y reafirmó con una picante chicana ante los trascendidos de romance que surgieron con su colega: “Y mucho menos que estén en una situación tan vulnerable cuando él no las puede defender, pero tienen madres hermosas y enteras y que yo quiero mucho y que soy amiga a pesar de haber sido la amante de Lanata tanto tiempo, me quieren mucho, las hijas también”.

“Si se hubiese casado conmigo no hubiésemos tenido ese quilombo”, agregó desafiante, desmintiendo cualquier tipo de relación sentimental con su colega.

Y en cuanto a su amistad con la familia de Lanata, diferenció: “Simplemente soy muy amiga hace muchos años y son mi familia y si yo las veo mal voy a estar cerca porque son mi familia: Lola, Bárbara, Kiwi y Andrea".

"A Elba no la conozco, no me pueden pedir que me ponga de su parte porque no la conozco”, sentenció la periodista. Y sobre el final cuestionó: "Me pareció de cuarta que digan que son unas mantenidas porque sé como son sus hijas y sus ex mujeres".