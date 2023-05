Romina Manguel pidió que levanten La Peña de Morfi: la reacción de Georgina Barbarossa

Embed

Acto seguido, lanzó: "No sé quién dijo el otro día y por supuesto, pienso en el laburo de tantos compañeros y compañeras, y nadie quiere que lo levanten... (al programa). Pero si vos me preguntás, por ahí no está tan mal la idea de levantarlo". " No sé si me gusta tampoco Georgina en la conducción", sostuvo.

El programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fue a buscar a la actriz y le preguntaron qué opinaba sobre los dichos de Manguel. "No tengo la menor idea, no voy a hablar de la Peña. No voy a hacer declaraciones porque ya es mucho despelote. Ya está, ahora no hablo más. Estoy feliz, se nota", cerró Barbarossa. La Peña de Morfi seguiría estando al aire hasta diciembre.

El susto de Jésica Cirio en vivo en La Peña de Morfi: "Por qué siempre..."

Aunque todavía no hay certezas sobre lo que pasará con Jey Mammon en La Peña de Morfi (Telefe), Jésica Cirio sí continúa al frente del ciclo dominguero y la acompaña Georgina Barbarossa. El programa que suele tener un poco de todo: música, risas y momentos emotivos, esta vez sorprendió por el susto que se llevó la modelo y conductora.

Cuando la cocinera estaba preparando un cheesecake, el humorista Campi, disfrazado de Silvio Soldán, con una peluca que llevaba arriba un gatito de plástico, asustó a Cirio al acercarse a ella y simular el maullido de un felino peleando.

“¿¡Por qué siempre me hace lo mismo!?”, se preguntó la conductora entre risas, tras haber pegado un grito. Luego, antes de que Cirio anuncie la tanda publicitaria, el humorista volvió a acercarse a ella y la asustó de nuevo. ¡Ayyy!, volvió a gritar la conductora divertida e hizo un amague,en broma, de intento de cachetada.

Hace unos días, Cirio se refirió a la posibilidad de que Jey Mammon regresara a la televisión. En declaraciones a Radio Zónica, la modelo sostuvo: “No lo sé. Es algo que tiene que ver la gente y él. Me siguen sorprendiendo estas cosas, uno nunca se deja de sorprender”.