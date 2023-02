Romina Manguel le pidió disculpas a Nati Jota: qué hablaron tras la tremenda crítica de la periodista en radio

En este sentido, desde el ciclo Intrusos, América Tv, se la consultó a Romina Manguel por sus fuertes dichos contra Nati Jota y reconoció que se equivocó y que charló con ella y le pidió disculpas.

"Estuve recontra mal yo, lo que pasa es que me cebo y me enoja cuando veo que se ningunea el laburo de los productores. Fue un recontra mal entendido, yo me cebo y tengo un carácter un poco complicado a veces", explicó la periodista.

Y cerró: "Me equivoqué y pedí disculpas, tal vez tuve un tono un poco agresivo. Hablamos y está todo bien, la invité a tomar un café pero no me dijo nada, capaz era una birra".

Luego, Nati Jota se refirió a los dichos de Manguel y comentó: "Creo que dijo cosas que dijo cosas que no estuvieron muy buenas y después le mandé un mensaje, intercambiamos un parte de mensajes y valoro que me pida perdón".

"No me gusta tener conflicto con nadie así que con un perdón es broche de oro", finalizó la influencer, quien volvió a aclarar que su salida de Luzu TV fue por decisión propia y no por algo económico.

Nati Jota anunció su renuncia al programa de Nico Occhiato y explicó los motivos al aire: "Una decisión..."

Tras conocerse la noticia de una importante renuncia en el programa de Nico Occhiato en Luzu TV, finalmente fue la propia Nati Jota quien contó al aire las razones por las que no seguirá en el ciclo.

La influencer, que será reemplazada por Momi Giardina, confirmó que no seguirá trabajando en Nadie dice Nada junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, y explicó ella misma los motivos de su decisión.

“Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada! Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie Dice Nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”, indicó al aire Nati Jota ante la atenta mirada de sus compañeros.

“Qué decir de este lugar… Yo estoy muy agradecida a Nico, a todos los chicos. Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir", amplió Nati Jota.

"Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”, fundamentó la influencer.

Y explicó por qué tomó este camino: “Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado".

"Es un salto a no sé donde. Como Nico dijo el otro día, ya no somos esa generación que se queda 20 años en el mismo lugar, tenemos inquietudes”, cerró la influencer.