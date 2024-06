Romina Manguel saltó en defensa de Marina Calabró y fulminó a Rolando Barbano

image.png

Romina Manguel remarcó que lo que ocurrió dejó mal parado a Rolando Barbano. "Un poco me gusta porque se expuso solo", agregó y enfatizó que respalda absolutamente a la periodista de espectáculos: "Siempre con Marina. El amor no se mendiga. ¡Estás para tanto más, reina!".

En una nota con LAM, la hija de Juan Carlos Calabró le restó importancia a la omisión de Barbano de mencionarla al subir a recibir su galardón, al contrario de lo que sí hizo ella. "Cada uno dice lo que siente en el agradecimiento", sostuvo.

La columnista de Lanata sin filtro aclaró también que ya no tiene un vínculo sentimental con su colega. "Es verdad. No estamos juntos. Yo dije en el escenario: 'a mi amor'. Dije 'a mi amor', pero no dije 'a mi novio'", cerró.

El ninguneo de Rolando Barbano luego de que Marina Calabró le dedicara el premio Martín Fierro de Radio

La periodista Marina Calabró ganó este domingo el Premio Martín Fierro de Radio 2024 por su labor como Columnista de Espectáculos en Lanata sin filtro (Radio Mitre) y, cuando subió al escenario, le dedicó el galardón a su ¿pareja? Rolando Barbano. Sin embargo, el comunicador no hizo lo mismo.

"Les juro que estaba convencida de que perdía. (Marcela) Tauro, lo quiero compartir antes que con nadie con vos porque sos enorme. Además de ser un ejemplo para todas nosotras, icónica, sos la mejor compañera que una puede tener, y sos una amiga hermosa que me ha bancado en las malas como nadie. Así que es para vos, para la talentosa de Pia Shaw, que chequea, chequea y chequea; para Tamara Pettinato. Tamara, no les des bola a nadie. Te recontra merecés esta terna, como te mereciste ganarlo aquella vez. Y me encanta tu laburo, te lo digo siempre", comenzó diciendo sorprendida y emocionada por su triunfo.

"Se lo quiero dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace nueve temporadas. A todos mis compañeros, a esa mesa hermosa, Negrita Verón, Andrea Rodríguez... a Rolando", agregó riéndose.

Embed

Y continuó: "En lo personal, se lo quiero dedicar a mi viejo en el Día del Padre. Chicas, perdón, fue competencia desleal, porque este fue el Cala desde arriba. A mi vieja, antes que Ángel de Brito me escriba 'te olvidaste de Coca', a Coca, te amo, Coquita. E Iliana que está pendiente de esto. Te quiero, hermana. A veces te quisiera matar, pero en general te quiero. A Mía, quien es la que más sufre mis cuatro laburos, y que está incondicionalmente para contenerme y sostenerme, aunque la madre soy yo.

Y por último, expresó romántica: "Gracias APTRA. Y lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor...sí, a vos, Rolando".

Sin embargo, unas ternas más tarde, cuando Barbano ganó el premio a Columnista Policial, el periodista la ninguneó y decidió no dedicarle el premio ni mencionarla en su discurso. ¡Tremendo!