Romina Pereiro furiosa tras la separación de Jorge Rial: "Me dijo que era mala persona"

Al mismo tiempo, Jorge intentó etiquetar su nueva relación con ella: “Romina y yo somos familia y lo vamos a ser toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Hoy parece definitivo, pero no lo sé. Hoy es esto y hay que asumirlo”, contó Jorge.

La furia de Romina Pereiro contra Pampito

Por su parte, Romina Pereiro se llamó a silencio hasta que Pampito contó que Rial "estaría iniciando algo con una periodista de C5N", y ahí la nutricionista se comunicó con el panelista de Momento D para manifestarle su enojo.

"Ayer cuando terminó el programa abrí mi Instagram y tenía mensajes de Romina muy enojada", comenzó Pampito.

"Le pedí disculpas incluso si la lastimé a ella o a su familia, y mucho más a los niños. Le expliqué que la información que dimos me la contaron ciertos protagonistas y testigos. Ella de me dijo que del otro lado hay niños que sufren y le dije 'te pido disculpas porque nunca quise lastimar a nadie'. Pero me dijo que era mala persona, me mandó a estudiar", añadió el panelista.

Y luego remarcó: "A Romina no la acosamos. Ella me escribió enojada. Está en todo su derecho de enojarse y es entendible. Pero estamos hablando de dos personas públicas".

"Le dije que me aclare qué fue lo que le molestó y me dijo que todo. No fue específica", concluyó Pampito indignado.