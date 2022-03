Jorge Rial habló sobre el rumor que lo vincula con una periodista de C5N

rial argenzuela.jpg Este mediodía Jorge Rial rompió el silencio y confirmó que hace tiempo está separado de Romina Pereiro y descartó un o una tercera como causante de la ruptura.

Y le habló puntualmente a Pampito: "Qué acosa, porque su laburo es acosar... ¡Pampito no se hace eso!. Primero buscate un nombre, no sé ni cómo te llamás" Y sobre la información que dio relacionándolo con una periodista del canal, pidió "No muchachos, frenen un cacho ahí... está todo bien. Si viene a su casa no van a encontrar nada".

En tanto, sobre el rumor que lo vinculó a una periodista del canal de noticias oficialista y su actual situación personal disparó "No sé quién es... no enchastren gente. Estoy solo y quiero estar solo. Uno se separa por eso, salvo que ya te separes pensando en alguien, que no fue el caso. Estamos elaborando el duelo hace unos meses. Igual me sorprende lo que tardaron en avivarse".

Desde hace algunas semanas sobrevuela el rumor de crisis y ruptura entre Jorge Rial y su mujer, Romina Pereiro, algo que hasta hoy que habló Rial reconociéndolo no había sido confirmado pero tampoco desmentido por las partes. Es más, durante el fin de semana trascendió que el periodista hasta dejó la lujosa casa de Belgrano en la que convivía con la nutricionista y sus hijas, para mudarse a un departamento de Palermo.

Es así que ahora surge el nombre de una periodista como la tercera de la discordia y posible causante de la ruptura de Jorge Rial y Romina Pereiro. Al menos así lo aseguró Sebastián Pampito Perello Aciar desde Momento D, el programa conducido por Fabián Doman en el canal de solcito.

jorge-rial-y-pampito.jpg Pampito y Jorge Rial, ambos periodistas dedicados al mundo del espectáculo.

"Me cuentan que él estaría iniciando algo con una periodista, que no voy a decir el nombre. Es una periodista que es muy cercana al lugar donde él va a trabajar. El sábado arranca un programa nuevo en C5N y por ahí tiene que ver…" disparó Pampito. En tanto, su compañera de panel Cinthia Fernández consultó pícara "¿Trabaja en C5N el nuevo amor de Rial?", obteniendo como respuesta "Lo dijiste vos, Cinthia, no yo", se atajó el joven periodista.

Por último, el integrante de Momento D remarcó "Lo que sí digo, quiero ser muy cuidadoso con las palabras que uso, Romina hacía mucho tiempo venía persiguiendo personas preguntándoles '¿vos estás con Jorge?".