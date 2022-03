Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro: "Hoy parece definitivo..."

Por otro lado, agregó que lo afectó mucho la pandemia por lo que entró en una crisis profesional y personal que no pudo superar y recalcó que "A veces el amor no alcanza". Además remarcó que el personaje público y mediático es él, de manera que le pidió a la prensa que dejen de perseguir a Romina Pereiro. Y apuntó directamente contra Pampito por su versión de romance con una periodista de C5N.

"Hoy parece definitivo... no lo sé. Es esto hoy y hay que asumirlo. Y es doloroso", dijo en otro pasaje de los casi 10 minutos que Jorge Rial se tomó dentro de su ciclo radial para confirmar su situación actual. Además confesó que la situación es dolorosa así como no es reciente, y hasta se jactó de que haya pasado tanto tiempo hasta que trascendiese. Por último, desafió "Si quieren saber algo, vengan acá..." y volvió a insistir "No hay terceras, no busquen a nadie... es más, no tengo ganas de estar con nadie... me estoy acostumbrando a la soledad".

Aseguran que Jorge Rial estaría saliendo con una periodista de C5N

Desde hace algunas semanas sobrevuela el rumor de crisis y ruptura entre Jorge Rial y su mujer, Romina Pereiro, algo que no fue confirmado pero tampoco desmentido por las partes. Es más, durante el fin de semana trascendió que el periodista hasta dejó la lujosa casa de Belgrano en la que convivía con la nutricionista y sus hijas, para mudarse a un departamento de Palermo.

Es así que ahora surge el nombre de una periodista como la tercera de la discordia y posible causante de la ruptura de Jorge Rial y Romina Pereiro. Al menos así lo aseguró Sebastián Pampito Perello Aciar desde Momento D, el programa conducido por Fabián Doman en el canal de solcito.

jorge rial romina pereiro.jpg Jorge Rial y Romina Pereiro se casaron en abril de 2019.

"Me cuentan que él estaría iniciando algo con una periodista, que no voy a decir el nombre. Es una periodista que es muy cercana al lugar donde él va a trabajar. El sábado arranca un programa nuevo en C5N y por ahí tiene que ver…" disparó Pampito. En tanto, su compañera de panel Cinthia Fernández consultó pícara "¿Trabaja en C5N el nuevo amor de Rial?", obteniendo como respuesta "Lo dijiste vos, Cinthia, no yo", se atajó Pampito.

Por último, el integrante de Momento D remarcó "Lo que sí digo, quiero ser muy cuidadoso con las palabras que uso, Romina hacía mucho tiempo venía persiguiendo personas preguntándoles '¿vos estás con Jorge?".