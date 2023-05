Romina Pereiro habló de la salud de Jorge Rial y fue tajante: "Sentí..."

Y siguió: "Una amiga me contó que había leído el tuit de Ángel (de Brito), así que le pregunté a él directamente. Después llamé a las chicas (Rocío y Morena), no me contestaron, estaban viajando, y hablé con una amiga de Jorge que me contó. Sabía lo mismo que yo".

En ese sentido, Pereiro reflexionó sobre la noticia: "Sentí mucha angustia, y esperé a que esté todo bien, que se resuelva bien. Hasta que no supe que estaban las chicas y que estaba Guille (Capuya) allá, fue bastante estresante y angustiante. Pero una vez que supe que estaba rodeado de su familia y su médico me quedé más tranquila, pude hablar con él".

El movilero le preguntó sobre esa llamada telefónica que tuvo el lunes por la tarde y Romina respondió: "Hablamos unos minutitos, 'estoy bien, quedate tranquila', 'un beso a las nenas', y ya está. A ver, estamos separados hace un año y medio, yo no soy la persona que tiene que salir a dar un parte. Él está rodeado de su familia, de su médico, y si bien fuimos una familia hoy ya no estamos juntos".

Sobre la salud de Jorge Rial y cómo él se cuidaba en la pandemia, su ex acotó: "al ser nutricionista sos un poco más cuidadosa, y a veces cuando tenés información te juega en contra, porque querés que todos hagan todo perfecto. Durante la pandemia lo sufrimos los dos porque él tenía factores de riesgo. Ahora se tendrá que cuidar más".

Y agregó con qué ella le estaba encima a Rial: "Con la comida, la sal, pero hace un año y medio que no convivo con él, no tengo idea. Ahora capaz que ahora se super cuida, o capaz no".

En la madrugada del domingo se conoció que Jorge Rial fue internado de urgencia en Bogotá, Colombia, donde se encontraba de vacaciones junto a quien sería su nueva pareja, María del Mar Ramón.

En las últimas horas, Ángel del Brito publicó un informe reciente sobre la salud del periodista, que difundió la Clínica del Country, la institución en la cual está siendo atendido.

"Está Lúcido. Evoluciona bien a los parámetros. La lesión cardíaca fue grande. Seguirá en observación estricta", detalló el conductor de LAM en una historia en su cuenta de Instagram.

Rial está junto a su dos hijas, Morena y Rocío, que viajaron a Bogotá tras enterarse de la ocurrido. El médico personal del periodista, Guillermo Capuya, también se trasladó hasta allí para seguir de cerca su cuadro.